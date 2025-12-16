Entretenimiento

Carolina Cruz celebró el rating alcanzado por ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’ en su estreno

El programa regresó en una nueva edición acompañada de nuevos personajes.

presentadoras 'La Vuelta al Mundo en 80 risas' habrían tenido rencillas hace un tiempo
Caracol, presentadoras Caracol, presentadoras 'La Vuelta al Mundo en 80 risas'
Por Nicole Castro

En la noche del 15 de diciembre llegó a las pantallas del canal Caracol el programa 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' en su sexta edición. Este show que se estrenó en la franja de las 8:00 pm combina el formato de viaje y turismo con la comedia y el humor. En cada temporada, un grupo de reconocidos comediantes y modelos/presentadoras viajan a distintos destinos internacionales, divididos en parejas.

El objetivo del programa es documentar sus aventuras, mostrando la cultura, los paisajes y las experiencias típicas de cada lugar, mientras añaden un toque humorístico a sus desafíos e interacciones. Las figuras que llegaron en esta nueva edición son Carolina Cruz y Suso, el Paspi nada más que en Puerto Rico y Guatemala, Melina Ramírez y Don Jediondo en Croacia, Hungría y Eslovenia (Europa).

Laura Tobón y Boyacoman: Pekín y Shanghái (China), Carolina Soto y Leonardo Cuervo en Sudáfrica y Tanzania, Piroberta y Juan Diego Vanegas, Florencia Cassi (argentina) y Jhovanoty recorriendo destinos en Colombia.

En su primera noche, el programa logró posicionarse en el puesto número uno con un porcentaje del 9,41% equivalentes a audiencia colombiana. Casi todo el top está ocupado por producciones del canal Caracol, exceptuando el puesto número 8, el cual es ocupado por `Chepe Fortuna’ con el 3.57% según Kanter Ibope Media. Al respecto, Carolina Cruz compartió el reporte agradeciendo a sus seguidores y los televidentes.

Rating Colombia 15 de diciembre de 2025
Rating Colombia 15 de diciembre de 2025 (Kantar Ibope Media)

¿Qué pasó con el Desafío del Silgo XXI?

A pesar de que empieza ‘La Vuelta al mundo en 80 risas’, el Desafío no ha llegado a su final definitivo aún, pues Caracol Televisión hizo una pausa temporal en su transmisión. Por lo que la última emisión del año fue el 12 de diciembre.

La competencia se reanudará en enero de 2026 para entrar en su etapa final y justo antes de la pausa de fin de año, el equipo Alpha fue eliminado, y sus exintegrantes se reorganizaron en los equipos restantes: Neos y Gamma. Cabe resaltar que, el premio final de esta edición fue anunciado como el más grande en la historia del reality, duplicándose a $2.400 millones de pesos.

