¿Quién es Flor Cassi, la nueva presentadora de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’?

El pasado 15 de diciembre llegó a las pantallas del canal Caracol el programa’La Vuelta al Mundo en 80 Risas' en su sexta edición. Este show que se estrenó en la franja de las 8:00 pm combina el formato de viaje y turismo con la comedia y el humor. En cada temporada, un grupo de reconocidos comediantes y modelos/presentadoras viajan a distintos destinos internacionales, divididos en parejas.

Esta nueva entrega trajo varios cambios clave que refrescaron el formato, entre ellos la incorporación de nuevos rostros y la reconfiguración de parejas, destacando el debut de Carolina Soto junto a Leonardo Cuervo y la inclusión de la modelo argentina Florencia Cassi, quien tuvo como acompañante Jhovanoty.

A esto se le suma un nuevo set principal ambientado como una cabina de avión comandada por Santiago Rodríguez, además de la diversidad de destinos con los que cuenta esta entrega.

¿Quién es Flor Cassi de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas?

El canal Caracol le apostó por un talento internacional, se trata de Flor Cassi, la cordobesa que nació en 1985, bajo el signo de Cáncer, ha estado en el mundo del entretenimiento por un largo tiempo. En sus redes sociales acumula casi un millón de seguidores y ahora llegó para conquistar las audiencias colombianas.

Aunque nació y creció en Argentina, Cassi se mudo a México con el fin de impulsar su carrera en el modelaje. Ambito en el que ha logrado ser parre de importantes campañas, en su mayoría de compañías de acondicionamiento físico, incluyendo Evolution Fitness y Total Fit, gracias a su trabajo en el modelaje fitness.

La presentación también ha sido uno de los talentos de Flor Cassi, pues conduce su propia serie de televisión en Argentina, demostrando su capacidad para la comunicación y el entretenimiento. En sus redes sociales comparte constantemente contenidos relacionados con su carrera profesional en el ámbito fitness y los proyectos televisivos en los que participa.

