“La Huérfana” de la vida real: Vivió un año con una familia como una niña, pero era una mujer de 37 años

Un hecho sin precedentes mantiene en alerta a las autoridades de Brasil tras la detención de una mujer de 37 años acusada de suplantación de identidad.

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La implicada logró convivir durante más de un año con una familia que la acogió bajo la creencia de que se trataba de una menor de edad de apenas 12 años en situación de vulnerabilidad.

Conductas infantiles y simulación de autismo: Las claves de la farsa

La mujer, identificada como Amanda Maria Souza de Oliveira, se presentó ante una comunidad religiosa en Joinville, estado de Santa Catarina, bajo el alias de “Gabriele”. En su relato, aseguraba haber escapado de graves abusos familiares en el estado de Pará, lo que despertó la solidaridad inmediata de los fieles, quienes le brindaron apoyo económico y emocional.

Para que la farsa resultara creíble, De Oliveira adoptó de manera permanente conductas asociadas a la infancia. Según la investigación policial, la mujer “utilizaba biberones y chupetes, modificaba su voz para sonar más joven y simulaba episodios de angustia” vinculados a su supuesto pasado. Además, para justificar sus rasgos físicos de adulta, “afirmaba padecer autismo y otras condiciones médicas para justificar su apariencia” ante sus cuidadores. El nivel de engaño fue tal que la familia llegó a celebrarle un cumpleaños bajo su identidad falsa de 12 años.

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Una búsqueda en internet: El fin de la red de estafas

El engaño comenzó a desmoronarse debido a las sospechas de una pariente de los padres adoptivos. “Una tía de los padres adoptivos cuestionó la historia y, tras realizar búsquedas en internet, encontró antecedentes de casos similares” relacionados con la misma persona. Tras la denuncia, la policía descubrió que Amanda habría utilizado relatos de abuso prácticamente idénticos en distintos estados de Brasil para obtener beneficios y ayuda de terceros. Los registros oficiales indican que la mujer ya poseía antecedentes por presuntas estafas cometidas mediante mecanismos de manipulación similares.

Evaluación psiquiátrica y cargos por suplantación de identidad

Actualmente, Amanda Maria Souza de Oliveira permanece bajo custodia policial y enfrenta cargos formales por fraude y suplantación de identidad.

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Debido a la naturaleza del caso, la justicia de Brasil ordenó que se le realice una evaluación psiquiátrica mientras las indagatorias continúan para determinar el alcance total de sus acciones y si existen más víctimas vinculadas a su modus operandi.