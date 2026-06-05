Lo que parecía una simple peluquería en Kennedy ocultaba el negocio más oscuro y temido por los moteros

Una señal satelital activa interrumpió la aparente normalidad del barrio Las Palmitas, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. El rastreo en tiempo real de un dispositivo GPS, instalado en una motocicleta que había sido reportada como hurtada horas antes, condujo a las patrullas del cuadrante de la Policía Metropolitana directamente hacia un establecimiento comercial donde supuestamente funcionaba una barbería y peluquería. Sin embargo, detrás de las tijeras y los espejos, las autoridades descubrieron un centro operativo de acopio y desguace de vehículos robados.

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El operativo, coordinado por la estación de policía de la zona, se ejecutó en la calle Bella Vista luego de constatar que la ubicación tecnológica coincidía con el inmueble. Al ingresar al primer piso del local con la debida autorización de la propietaria de la vivienda, quien aclaró que el espacio se encontraba bajo contrato de arrendamiento a ciudadanos extranjeros, los uniformados no solo hallaron el vehículo rastreado, sino un inventario criminal que encendió las alarmas sobre las mutaciones del hurto automotor en el sur de la capital.

El rastro tecnológico que delató la estética del delito

Las autoridades confirmaron que la inspección detallada del sitio reveló que el negocio estético servía de mampara para ocultar vehículos que ya contaban con reportes vigentes por hurto en diversas zonas de Bogotá. Durante el registro técnico, la Policía incautó placas vehiculares desarmadas y diversas autopartes listas para ser comercializadas en el mercado negro, lo que confirma que el sitio operaba como un desguazadero clandestino y bodega de ocultamiento.

El teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía de Kennedy, entregó el balance oficial del procedimiento y detalló en exclusiva cómo la denuncia ciudadana inmediata fue el detonante para desmantelar este punto crítico:

“La Policía Nacional permite informar la recuperación de cuatro motocicletas en la localidad de Kennedy. Hechos que ocurrieron en el barrio Palmita, cuando una de esas motocicletas tenía un GPS en el cual fue informado por parte de sus propietarios a la Policía Nacional. Inmediatamente, la patrulla de cuadrante de calle Bella Vista hace las verificaciones e indagaciones de dónde se encontraba la motocicleta, ubicándolo dentro de un establecimiento comercial, del cual funcionaba una barbería. Se puede identificar también de que habían tres motocicletas más, los cuales tenían denuncias por hurto en diferentes partes de la ciudad de Bogotá”.

Alertas encendidas por falsos comercios en Kennedy

Este hallazgo en Las Palmitas vuelve a poner sobre la mesa la preocupación de la Secretaría de Seguridad respecto al uso de fachadas comerciales legítimas para el ocultamiento de bienes hurtados en Kennedy, una de las zonas prioritarias en las estrategias de vigilancia de la ciudad.

Los automotores recuperados fueron trasladados bajo estricta cadena de custodia y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar el proceso de peritaje técnico de sistemas de identificación y proceder con la respectiva devolución a sus legítimos dueños. La investigación penal continúa abierta para dar con la captura de los delincuentes que manejaban el establecimiento comercial.