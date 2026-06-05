FCF salió en defensa de la Selección tras polémica con James en acto con Gustavo Petro

La Federación Colombiana de Fútbol se pronunció después de la polémica que se generó en redes sociales por lo ocurrido durante el acto de despedida de la Selección Colombia, en el que el presidente Gustavo Petro entregó el pabellón nacional a la delegación que representará al país en el Mundial 2026.

Lea también: Hermano de Antonella Petro pidió no insultar a James tras presunto desplante en despedida de la Selección Colombia

Un evento que debía estar enfocado en la ilusión mundialista, la unión alrededor de la ‘Tricolor’ y el respaldo institucional al equipo terminó convertido en tendencia por el presunto desplante de James Rodríguez a Antonella Petro, hija menor del mandatario, quien le habría pedido una foto al capitán colombiano durante la ceremonia.

Aunque la FCF no mencionó directamente a James ni a la hija del presidente, el comunicado llegó en medio de la ola de comentarios, críticas y señalamientos que surgieron tras el acto protocolario. En el documento, la Federación dejó claro que rechaza cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación contra jugadores, familiares o integrantes de la delegación nacional.

La FCF pidió respeto por los jugadores y sus familias

En el comunicado, la Federación aseguró que su principal compromiso es “velar por el bienestar integral” de los integrantes de la Selección Colombia y de las personas que hacen parte de su entorno.

La entidad también rechazó los ataques derivados de la polémica: “rechaza cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional”, señaló la FCF en el texto difundido públicamente.

El mensaje aparece después de que la situación con James Rodríguez se moviera con fuerza en redes sociales. De acuerdo con Cadena SER, durante el acto protocolario, Antonella Petro habría saludado al jugador y le habría pedido una fotografía, pero el futbolista siguió con el pasamanos, lo que fue interpretado por muchos usuarios como un desaire.

El acto con Petro también fue defendido por la Federación

La FCF también aprovechó el comunicado para precisar que la entrega de la bandera nacional a la Selección Colombia es un acto protocolario e institucional que hace parte de las tradiciones de las delegaciones deportivas colombianas en competencias internacionales de carácter mundial y olímpico.

Preocupante, porque otra parte de la discusión en redes también apuntó al hecho de que el equipo asistiera a un evento encabezado por el presidente Gustavo Petro, en medio de un ambiente político bastante cargado. Ante esto, la Federación fue clara al señalar que el acto se desarrolla en un marco de respeto por los símbolos patrios y por las instituciones del Estado.

La Selección Colombia fue recibida por Petro antes de viajar a San Diego, donde disputará su último amistoso previo al Mundial 2026, según reportó Cadena SER.

Nicolás Alcocer también pidió frenar los ataques

La polémica también tuvo otro capítulo cuando Nicolás Alcocer, hijo de Verónica Alcocer y hermano de Antonella Petro, publicó un mensaje en Instagram en el que agradeció el apoyo hacia su hermana, pero pidió no insultar a James Rodríguez ni convertir la situación en una ola de odio.

“Todos somos humanos y nos equivocamos”, escribió Alcocer, quien además expresó que espera que James pueda reconocer su error y rectificar. Tropicana reportó que Nicolás pidió mantener la unidad como colombianos y respaldar a la Selección antes del Mundial.

Contra todo pronóstico, su mensaje no fue de ataque directo, sino de calma. Reconoció que le dolió ver la reacción de su hermana, pero insistió en que atacar a James o a cualquier otra persona no hace mejores a los hinchas ni al país.

La Selección, por encima de la polémica

En su comunicado, la Federación también recordó que la Selección Colombia representa a la Nación en su diversidad y pluralidad, y que sus jugadores llevan consigo la ilusión de millones de colombianos “al margen de cualquier consideración política o ideológica”.

Ese punto no es menor. En un país donde cualquier gesto puede terminar cruzado por la política, la FCF intentó devolver la conversación al terreno deportivo y pedir unidad alrededor del equipo nacional antes del Mundial.

Se espera que la Selección Colombia pueda dejar atrás este episodio y concentrarse en lo futbolístico. James Rodríguez, como capitán y referente del equipo, quedó en el centro de una discusión que creció rápidamente, pero la Federación optó por cerrar filas alrededor del grupo y pedir respeto.

En medio de todo, el comunicado deja una conclusión clara: la FCF no quiso entrar a señalar culpables ni a alimentar la polémica, pero sí envió un mensaje firme contra los ataques, el asedio y las descalificaciones. La ‘Tricolor’ está a las puertas de un Mundial y, al menos desde la Federación, la prioridad es que el ambiente vuelva a girar alrededor del fútbol.