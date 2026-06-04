Resultados Lotería de Manizales, Meta y Valle: números ganadores del sorteo de este miércoles

(Fotos: Balotas generadas con IA y logos oficiales de las loterías extraídas de sus redes sociales Fotos: Balotas generadas con IA y logos oficiales de las loterías extraídas de sus redes sociales del 28 de enero del 2026)

Loterías de Meta, Manizales y Valle: 28 de enero del 2026

Las loterías siguen siendo uno de los juegos de azar más consultados por los colombianos, especialmente después de cada sorteo, cuando miles de personas revisan si la suerte les cambió la vida con el número ganador.

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Este miércoles 3 de junio, jugaron la Lotería de Manizales, la Lotería del Meta y la Lotería del Valle, tres de los sorteos más tradicionales del país. Por eso, aquí le contamos cuáles fueron los resultados oficiales y los números ganadores de la noche.

Resultado de la Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales realizó su sorteo número este

El número ganador del premio mayor fue:

Ganador:7324

Serie: 059

El premio mayor de la Lotería de Manizales entrega al billete ganador, según la información publicada por la entidad encargada del sorteo.

Resultado de la Lotería del Meta

La Lotería del Meta también jugó este 3 de junio, el número ganador del premio mayor fue:

Ganador: 9961

Serie: 087

De acuerdo con los resultados oficiales, el premio mayor de la Lotería del Meta.

Resultado de la Lotería del Valle

Por su parte, la Lotería del Valle entregó los resultados de su sorteo número correspondiente al 3 de junio.

El número ganador del premio mayor fue: 7535

Serie: 057

El premio mayor de la Lotería del Valle corresponde a , según la información oficial del sorteo.

¿Cómo reclamar un premio de lotería en Colombia?

Si usted resultó ganador de alguno de estos sorteos, es importante verificar el resultado directamente en los canales oficiales de cada lotería y conservar el billete en buen estado, sin tachones, enmendaduras o daños que puedan afectar su validez.

Además, los ganadores deben acercarse a los puntos autorizados o comunicarse con la entidad correspondiente para conocer los requisitos, tiempos y documentos necesarios para reclamar el premio.

También se recomienda no compartir fotografías del billete ganador en redes sociales, pues este documento es el soporte principal para hacer efectivo cualquier reclamo.

Resultados de loterías en Colombia

Los resultados de la Lotería de Manizales, la Lotería del Meta y la Lotería del Valle deben ser consultados siempre en fuentes oficiales, ya que pueden existir errores en publicaciones no autorizadas o cadenas compartidas en redes sociales.