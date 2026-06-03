Ritvales 2026 ya tiene fecha: Medellín volverá a bailar con uno de los festivales electrónicos más grandes del país

Medellín lleva años construyendo una relación particular con la música electrónica. No se trata solo de fiestas, escenarios o artistas internacionales, sino de una comunidad que ha encontrado en este género una forma de encuentro, identidad y experiencia colectiva. En medio de ese crecimiento nació Ritvales, un festival que desde 2014 comenzó como una apuesta por crear un espacio diferente para los amantes de la electrónica y que, más de una década después, se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes del país y una de las citas relevantes dentro de la escena electrónica latinoamericana.

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Ahora, después de once años de historia, Ritvales anunció oficialmente su regreso para los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026 en el Parque Norte de Medellín, dando inicio a una nueva temporada que ya cuenta con 5.000 True Ravers y que busca seguir fortaleciendo el lugar que el festival ha construido dentro del circuito nacional e internacional.

Según la información compartida por la organización, Ritvales ha reunido durante sus diferentes ediciones a miles de asistentes provenientes de distintas ciudades y países, consolidando una comunidad que hoy supera los 50.000 asistentes y que tiene a Medellín como uno de sus principales puntos de encuentro.

¿Por qué Ritvales se volvió clave para la electrónica en Colombia?

Parte del crecimiento de Ritvales se explica por su capacidad de reunir distintas generaciones, sonidos y movimientos dentro de la música electrónica. En sus ediciones anteriores, el festival ha tenido una curaduría artística que ha conectado propuestas del house, techno, melodic techno, progressive y otros sonidos que hacen parte del mapa global del género.

Por sus escenarios han pasado nombres como Above & Beyond, Jamie Jones, Charlotte de Witte, Adam Beyer, Adriatique, Kölsch, Jan Blomqvist, Patrick Mason, Ben Sterling, Lee Foss, Kevin de Vries, Mita Gami, Deborah De Luca, Mind Against y Chris Avantgarde, entre otros artistas que han marcado la evolución del festival.

En su edición más reciente, Ritvales volvió a reunir algunas de las propuestas más fuertes de la escena mundial con artistas como Sara Landry, Charlotte de Witte, Adriatique, Indira Paganotto, Above & Beyond y Jamie Jones, reafirmando el lugar que Medellín ha ganado como epicentro electrónico de la región durante un fin de semana.

Y es que el festival no solo se ha sostenido por los nombres del cartel. También lo ha hecho por una comunidad que entiende la música electrónica como una experiencia completa: visuales, energía, baile, encuentro, estética y una forma muy particular de habitar la noche.

¿Qué significa “La energía se baila”, el nuevo concepto de Ritvales 2026?

Para 2026, Ritvales llega con una nueva visión creativa bajo el concepto “La energía se baila”, una idea que pone en el centro aquello que ha acompañado al festival desde sus primeras ediciones: la energía colectiva que aparece cuando miles de personas se encuentran alrededor de la música.

La propuesta de esta edición está inspirada en procesos análogos, sistemas eléctricos, experimentación visual y elementos físicos que representan movimiento y transformación. En otras palabras, el festival busca mirar hacia lo humano, lo imperfecto y lo auténtico en un momento en el que la tecnología, la automatización y lo digital ocupan cada vez más espacio dentro de la cultura contemporánea.

Esta nueva etapa también representa un paso más en el proceso de internacionalización del festival. De acuerdo con la organización, Ritvales continuará fortaleciendo su presencia en mercados estratégicos de Latinoamérica y Estados Unidos, mientras mantiene a Medellín como el centro de una experiencia que busca dialogar con públicos de distintas ciudades y países.

La apuesta no es menor. En una escena donde los festivales compiten no solo por artistas, sino por identidad, comunidad y experiencia, Ritvales parece tener claro que su crecimiento depende de sostener esa mezcla entre cartel internacional, propuesta visual, energía local y una comunidad que ya convirtió al festival en una cita esperada dentro del calendario electrónico.

Durante más de diez años, Ritvales ha demostrado que un festival no se construye únicamente con escenarios y artistas. También se sostiene con memorias, públicos fieles, emociones compartidas y esa sensación difícil de explicar que aparece cuando miles de personas bailan al mismo tiempo.

Para 2026, la cita ya está marcada: Medellín volverá a encenderse al ritmo de la electrónica.

Ritvales 2026: fechas y venta de boletería

Fecha: 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026

Lugar: Parque Norte, Medellín, Colombia

Anuncio oficial: 2 de junio, 6:00 p.m.

Venta general: 4 de junio, 11:11 a.m.