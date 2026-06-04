Ozuna vuelve a su lado más romántico con “Mi Yo De Antes”, una canción sobre perderse en una relación tóxica

Ozuna vuelve a mirar hacia una de las etapas que más conectó con sus seguidores, esa del reggaetón romántico, melódico y sentimental que lo convirtió en una de las voces más reconocibles de la música latina. El artista puertorriqueño presentó “Mi Yo De Antes”, una nueva canción en la que habla de los cambios personales que pueden aparecer después de atravesar una relación tóxica.

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El lanzamiento llega después de “Una Aventura”, tema con el que Ozuna ya venía explorando un sonido más nostálgico y cercano al reggaetón clásico de sus primeros años. De hecho, medios musicales señalaron que esa canción marcó un regreso a una faceta más personal y urbana dentro de su carrera.

Ahora, con “Mi Yo De Antes”, el cantante apuesta por una propuesta más emocional, en la que mezcla letras sentimentales, sonidos nostálgicos y una interpretación que se siente pensada para quienes alguna vez se miraron al espejo después de una ruptura y se preguntaron en qué momento dejaron de reconocerse.

¿De qué habla “Mi Yo De Antes”, la nueva canción de Ozuna?

Según la información compartida sobre el lanzamiento, “Mi Yo De Antes” explora la transformación emocional que puede dejar una relación dañina. No desde el despecho explosivo, sino desde un lugar más vulnerable: el de una persona que mira hacia atrás y entiende que, en medio del vínculo, fue alejándose de sí misma.

“‘Mi Yo De Antes’ tiene mucha emoción y mucha verdad. Habla de cómo una relación puede cambiar quién eres, cómo te alejas de ti mismo y después miras atrás tratando de entender en qué momento dejaste de ser esa persona”, expresó Ozuna sobre el sencillo.

En la producción y composición del tema participaron El Creador Henry, J Melodiez, Hi Flow y Tivi Gunz, nombres que acompañan al artista en esta nueva apuesta musical.

El lanzamiento también llega acompañado de un video musical filmado en Puerto Rico, bajo la dirección de Ricardo Rivera, conocido como “Fue Ricky”, y producido por Vidbly LLC, con Ozuna como productor ejecutivo.

La pieza audiovisual combina elementos de comedia, efectos especiales y storytelling cinematográfico para retratar los altibajos emocionales de una relación moderna. Además, cuenta con la participación de la modelo e influencer cubano-estadounidense Mia Dio, quien protagoniza junto a Ozuna una historia marcada por la atracción tóxica y la intensidad emocional.

Ozuna sigue apostando por su faceta más sentimental

Aunque Ozuna ha transitado por distintos sonidos dentro de la música urbana, su lado romántico sigue siendo una de las claves de su identidad artística. Canciones cargadas de melodía, nostalgia y letras de amor o desamor han sido parte importante de su conexión con el público desde sus primeros años.

Con “Mi Yo De Antes”, el artista no solo suma un nuevo sencillo a su catálogo, sino que también refuerza esa búsqueda por volver a una sensibilidad que muchos de sus seguidores asocian con su esencia: canciones para cantar desde el recuerdo, pero también desde la herida.