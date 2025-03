Mario Espitia confesó que casi pierde personaje en importante novela por ser bonito

Mario Espitia, el carismático actor barranquillero, ha dejado una marca indeleble en la televisión y el cine colombiano. Conocido por dar vida a personajes que resuenan con su herencia costeña, Espitia ha protagonizado exitosas producciones como ‘Oye Bonita’, ‘Chepe Fortuna’, ‘Rafael Orozco, el ídolo’ y ‘Leandro Díaz’. Su versatilidad lo ha llevado a explorar también el mundo de la presentación, donde su habilidad para conectar con el público brilla con luz propia. Con una trayectoria en constante evolución, Mario Espitia se ha consolidado como uno de los rostros más queridos y reconocidos de la pantalla colombiana, quien ha crecido exponencialmente en redes sociales gracias a sus sketches donde saca sus dotes como actor mientras plantea situaciones del común.

El actor hace unos días tuvo una entrevista en el pódcast “Ajá Hey” donde habló de varios temas, uno de ellos fue la icónica novela ‘Leandro Díaz’ protagonizada por Silvestre Dangond. Esta es una telenovela biográfica que narra la vida del icónico compositor vallenato Leandro Díaz, un hombre que, a pesar de nacer ciego, logró convertirse en uno de los más grandes exponentes de este género musical. Es decir, que Dangond tuvo el reto de ser ciego, mientras que Mario Espitia interpretó al hermano mayor del artista en la novela.

Sobre Dangond el actor solo pudo decir cosas buenas, diciendo que fue una grata experiencia compartir set con un artista tan completo, que también puso toda la disposición para actuar bien a pesar de que era su primera vez haciéndolo. Adicionalmente, Espitia habló de cómo casi no consigue el papel dentro de esta novela por ser “bonito”.

Con esto se refería el actor que a veces consigue papeles así, pero estaba cansado de que en los ensayos lo miraran pensando si podía lograr los personajes o no. “Es más fácil poner feo que poner bonito, me volvieron mierda y cuando llegue a la foto me dijeron en producción”se ve muy feo", eche y ¿entonces?“, fueron las palabras de Espitia sobre la preparación previa para conseguir su papel en Leandro Díaz.