‘Alerta’ reveló su voto por controversial candidato y lanzó un llamado a los famosos para sumarse a la campaña

Juan Ricardo Lozano, conocido popularmente como ‘Alerta’ o ‘El Cuenta Huesos’, es uno de los humoristas, comediantes más queridos, recordados y vigentes de la televisión colombiana; un bogotano que durante más de dos décadas se metió en los hogares del país gracias a sus hilarantes personajes en el tradicional programa ‘Sábados Felices’ de Caracol Televisión. Alejado desde hace algún tiempo de las pantallas tradicionales, pero con un éxito arrollador en el ecosistema digital, el humorista ha sabido consolidar una tribuna sumamente masiva y activa en sus plataformas virtuales oficiales, donde no solo comparte chistes, sino también ácidas reflexiones sobre la compleja realidad social de su patria.

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A través de un comentado video grabado en vivo y en directo para sus redes, el comediante no guardó prudencia y se fue de frente al anunciar que se la juega el todo por el todo por la campaña de Abelardo de la Espriella. “Todos nos tenemos que unir. A partir de este momento y para la segunda vuelta presidencial de la campaña presidencial Firmes por la Patria, llegan los mejores de la Selección Colombia, de los mejores influencers, también de los mejores artistas y los más famosos para apoyar esta campaña”, aseguró Juan Ricardo Lozano, dejando fríos a varios de sus seguidores al revelar que está buscando a las figuras más determinantes del entretenimiento nacional para frenar el avance de la izquierda en las urnas.

‘Alerta’ dejó en claro que su sorpresivo e histórico activismo político cuenta con el respaldo absoluto de los altos mandos de la contienda de derecha. “Estoy autorizado por la coordinación de fe para que se unan los mejores. Sí, señores, escríbanos en comentarios si quiere participar, Firmes por la patria”, concluyó de forma directa en el video.

Con este drástico llamado al gremio de las celebridades e influenciadores a pocas semanas de abrirse las urnas, el comediante encendió la controversia entre miles de internautas en internet.

¿Quién es la pareja de Ricardo Lozano ‘Alerta’?

Detrás del éxito, las risas y la larga trayectoria del querido humorista Juan Ricardo Lozano, más conocido como ‘Alerta’, se encuentra Carolina, su esposa y el pilar fundamental de su vida fuera de los escenarios. Lejos de las cámaras y los libretos de comedia, Carolina ha sido la compañera incondicional del comediante durante años, convirtiéndose no solo en su mayor apoyo emocional en los momentos más retadores de su carrera, sino también en su mano derecha y cómplice en sus proyectos personales y profesionales.