Festival Cordillera 2026: anuncian Sudamerican Rockers para la quinta edición en Bogotá

El Festival Cordillera ya comenzó a calentar motores y confirmó el inicio de su esperada etapa de preventa “Sudamerican Rockers”, dirigida a los asistentes que cada año aseguran su entrada incluso antes de conocer el cartel oficial de artistas.

La quinta edición del evento se realizará el 12 y 13 de septiembre de 2026 en el Parque Simón Bolívar, consolidándose como uno de los festivales musicales más importantes de Latinoamérica y un espacio dedicado a celebrar los sonidos de la región.

La organización del festival anunció que las boletas estarán disponibles a través de Ticketmaster Colombia, comenzando con una preventa exclusiva para clientes de los bancos del Grupo Aval y Dale!.

Esta etapa se ha convertido en una tradición entre los seguidores más fieles del festival, quienes adquieren sus entradas antes de conocer el line-up oficial, aprovechando además el precio más bajo de todo el ciclo de ventas.

Cordillera 2026 celebrará cinco años de música latinoamericana

Con cinco ediciones, el Festival Cordillera ha logrado construir una comunidad sólida alrededor de la música hecha en América Latina. El evento se ha destacado por reunir géneros y propuestas que van desde el rock y la música tropical hasta sonidos urbanos, alternativos y nuevas apuestas que marcan el presente musical de la región.

La preventa Sudamerican Rockers representa precisamente esa conexión entre el festival y su público más fiel, compuesto por asistentes que ya conocen la experiencia y consideran al Cordillera como una cita obligatoria en el calendario cultural de Bogotá.

Un festival que sigue creciendo en Bogotá

En los últimos años, el Festival Cordillera se posicionó como una plataforma clave para artistas latinoamericanos y como uno de los eventos musicales con mayor convocatoria en Colombia. Su realización en el Parque Simón Bolívar también lo ha convertido en un punto de encuentro para miles de fanáticos de distintos países.

La expectativa ahora se centra en el anuncio oficial del cartel de artistas que hará parte de la edición 2026, aunque la organización apuesta nuevamente por una mezcla de figuras legendarias y nuevos talentos de la escena latinoamericana.