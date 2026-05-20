The Mills celebrará 20 años de carrera con dos conciertos únicos en Bogotá

La banda colombiana The Mills prepara una celebración por partida doble para conmemorar sus 20 años de trayectoria. Con un formato íntimo en el Teatro Cafam y un espectáculo de gran formato en el Movistar Arena, el grupo promete sorprender a sus seguidores con una experiencia musical inédita que marcará un nuevo capítulo en su historia.

The Mills llevará su celebración al Movistar Arena

Como parte de este aniversario, The Mills confirmó una nueva fecha para su esperado concierto en el Movistar Arena, el cual se realizará el próximo 8 de julio. El show será una de las apuestas más ambiciosas de la agrupación, con una puesta en escena nunca antes vista dentro de su carrera artística.

La banda, considerada una de las más representativas del rock colombiano contemporáneo, busca reunir a sus fanáticos en una noche especial que combinará clásicos de su repertorio con nuevas canciones y versiones exclusivas preparadas para esta celebración.

Un concierto íntimo antes del gran show

Antes de llegar al escenario del Movistar Arena, The Mills presentará oficialmente su nuevo álbum el próximo 6 de junio en el Teatro Cafam. Este concierto tendrá un formato acústico e íntimo, basado principalmente en instrumentos de cuerda, permitiendo mostrar una faceta más emocional y cercana de la banda.

El espectáculo funcionará como una antesala del gran concierto de julio y estará dirigido especialmente a los seguidores más fieles del grupo. La boletería tendrá un costo accesible, pero el acceso será exclusivo para quienes ya tengan entrada para el concierto en el Movistar Arena.

The Mills reafirma su vigencia en la música colombiana

La agrupación también atraviesa un momento destacado en la industria musical gracias a su reciente nominación a los Premios Nuestra Tierra en la categoría Mejor Artista Alternativo/Rock/Indie.

Este reconocimiento consolida a The Mills como una de las bandas más sólidas y vigentes del país, justo en un año clave para su carrera artística. Con dos décadas de música, la banda apuesta por reinventarse sin perder la esencia que la convirtió en referente del rock nacional.

Una celebración que conectará pasado y presente

Con esta doble propuesta musical, The Mills busca conectar la nostalgia de sus seguidores con una nueva etapa creativa. Tanto el formato íntimo del Teatro Cafam como el gran espectáculo del Movistar Arena reflejan la evolución de la agrupación y su intención de seguir explorando nuevas formas de acercarse al público.

La celebración de sus 20 años no solo será un recorrido por sus éxitos más importantes, sino también una oportunidad para mostrar el presente y futuro de una de las bandas más influyentes del rock colombiano.