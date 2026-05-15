¿La mencionó?: Las palabras de Feid al recibir premio por su canción Verano Rosa con Karol G

Los Premios Nuestra Tierra 2026, celebrados en el emblemático Teatro Colsubsidio de Bogotá, se consolidaron una vez más como el epicentro de la música colombiana, rindiendo un vibrante homenaje al talento, la creatividad y la diversidad sonora del país durante la noche del 14 de mayo. En la celebración hizo presencia Feid, a pesar de estar la noche anterior en una presentación en Dallas, razón por la que sorprendió al público colombiano con su presencia.

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El paisa se llevó la victoria en varias categorias, una de ellas fue el galardón a Mejor Colaboración Urbana gracias a ‘Verano Rosa’, su exitoso tema junto a Karol G. La gran incógnita de la velada quedó despejada de inmediato: el artista antioqueño no solo mencionó a ‘La Bichota’, sino que le dedicó el triunfo con su característico sello paisa.

Más allá de romper récords en las plataformas de ‘streaming’, la canción reavivó la conversación sobre la innegable química artística —y personal— que existe entre ambos intérpretes, convirtiendo este premio en uno de los más esperados por el público que de Bogotá.

Las palabras de Feid hacia Karol G

Al ser anunciado como ganador, el popular ‘Ferxxo’ subió a la tarima acompañado por su equipo, con su habitual carisma y luciendo sus ya icónicas gafas, el cantante no dio rodeos y desató la euforia colectiva entre los asistentes y los internautas que seguían la transmisión en vivo.

“Buenas noches, mor. Recibo con mucho cariño y mucha gratitud este premio. Muchas gracias a Caro y a todo su equipo por hacernos parte de esta canción y este reto tan chimba”, expresó el artista con una sonrisa que delataba su orgullo.

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El sutil pero contundente “gracias a Karol” fue el detalle para que las redes sociales estallaran en cuestión de segundos. Los seguidores de la pareja inundaron las plataformas con mensajes de apoyo, celebrando la complicidad, el respeto mutuo y la humildad con la que el paisa reconoció el liderazgo de su colega y compañera en este proyecto musical.

El evento, que reunió a los principales referentes y ejecutivos de la industria musical colombiana, tuvo en este agradecimiento público uno de sus puntos más altos y emotivos. Para los críticos y asistentes, las palabras de Feid reflejan la madurez de un movimiento urbano que, lejos de las antiguas rivalidades, hoy se apoya en la colaboración y el crecimiento conjunto.

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Con este nuevo reconocimiento, ‘Verano Rosa’ no solo se corona como el himno urbano de la temporada, sino como el testimonio de un “reto” creativo que unió a dos de las potencias más grandes del reguetón actual. Feid se despidió del escenario entre aplausos, dejando claro que cuando el talento de Medellín se junta bajo una misma visión, el resultado es, sin duda, una bendición.