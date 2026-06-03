Donald Trump sacudió la política y destapó su total apoyo a Abelardo de la Espriella, “Es un líder inteligente y fuerte”

Donald Trump, el polémico multimillonario, líder del movimiento conservador en los Estados Unidos y una de las figuras políticas más influyentes, mediáticas y determinantes del planeta entero, ha decidido meterle la mano sin ningún tipo de filtros ni diplomacias a la tensionante contienda electoral que se vive en territorio colombiano.

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Conocido mundialmente por su estilo sumamente frentero, impredecible y cargado de una retórica nacionalista implacable que divide opiniones en los cinco continentes, el neoyorquino sacudió las cancillerías de la región en las últimas horas tras lanzar una bomba informativa de calibre internacional.

Fiel a esa costumbre suya de prender el ventilador digital en momentos críticos, el magnate no guardó prudencia alguna y destapó de forma oficial su total e incondicional apoyo hacia la campaña de Abelardo de la Espriella de cara al crucial e histórico balotaje del próximo 21 de junio.

A través de una explosiva declaración emitida de manera directa a los medios y plataformas globales, el exmandatario estadounidense no ahorró elogios hacia el abogado caribeño, a quien bautizó con un contundente y particular apelativo de combate. “¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente”, sentenció inicialmente el magnate, dejando fríos y mudos a los principales estrategas y asesores del oficialismo en Bogotá.

Sin filtros ni rodeos diplomáticos, Trump arremetió de frente contra la contraparte de izquierda en la contienda, proyectando un escenario de cooperación absoluta si el polémico penalista llega a la Casa de Nariño en las próximas semanas. “Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar el crecimiento económico, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y el narcotráfico, ¡y restaurar el orden público! Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta. Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos. Debido a sus grandes logros y su apoyo político personal, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total. ¡'EL TIGRE’ ABELARDO DE LA ESPRIELLA NO DEJARÁ BAJAR AL MARAVILLOSO PUEBLO DE COLOMBIA!”, concluyó de manera tajante con la firma de Presidente DONALD J., desatando de inmediato una tormenta cibernética en redes sociales que ya es tendencia mundial.