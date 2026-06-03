¿Se acaba el reality más visto del país? La inesperada razón por la que Caracol no renovaría ‘El Desafío’ en 2026

‘El Desafío’ se ha consolidado como el reality por excelencia de la televisión colombiana, rompiendo récords de audiencia año tras año gracias a su exigente mezcla de competencia física de alto rendimiento, intensas alianzas de convivencia y un despliegue logístico imponente que mantiene al país conectado noche tras noche. A lo largo de sus más de dos décadas de historia, el formato ha sabido transformarse desde sus orígenes en playas exóticas hasta sus recientes ediciones.

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Uno de los aspectos más recordados era que el programa solía hacerse en escenarios como playas e islas paradisíacas y su objetivo estaba más enfocado a la supervivencia dentro de Playa Alta, Media y Baja, con las condiciones de cada categoría. También, los concursantes eran personas el común que solían crear equipos por las regiones del país.

El formato cambio en el 2021 con la “Ciudad de las Cajas” o Desafío The Box, siendo estableció en un complejo construido desde cero en Tobia, Cundinamarca, su característica principal es el diseño de tipo industrial o militar, con grandes estructuras cerradas llamadas “Boxes” donde se realizan las pruebas.

¿Por qué no se renueva ‘El Desafío’ en este 2026?

Según el periodista Carlos Ochoa, en sus redes sociales el canal Caracol tiene planeado no renovar uno de sus realities emblemas: El Desafío. Noticia que fue expuesta en el informe anual de gestión del 2025 proyectándose al 2026, en donde explicaban que no se renovará por el mundial de fútbol, por lo que no hay convocatorias hasta el momento.

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Mientras que la convocatoria que ya empezó es la de ‘Yo Me Llamo’ con Amparo Grisales y César Escola y de vuelta, Aurelio Cheveroni, lo que daría indicios que volvería la sección de niños, que tuvo bastante éxito en la temporada anterior.

¿Quién fue el ganador del ‘Desafió Siglo XXI’?

Luego de varios meses es estar al aire, su gran final llegó en la noche del 17 de febrero, tras varias difíciles pruebas físicas y psicológicas. Quienes lograron llegar a este punto, para disputarse el premio fueron Zambrano, Miryan, Rata y Valentina.

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En medio de los diferentes retos que tuvieron que enfrentar los finalistas, quien se llevó el título de ‘Super humano’ 2026 fue Zambrano un deportista de alto rendimiento, quien desde el primer capítulo destacarse debido a las habilidades físicas con las que cuenta. Esta victoria no llegó sola, sino que también acompañada de Myrian, que en el reto de llegar a Cartagena, mostraro su emoción al llevarse el premio mayor como dupla fue evidente.