Resultados Lotería del Tolima y Cundinamarca: números ganadores del sorteo de este 1 de julio

Lotería de Cundinamarca y Lotería del Tolima - Fotos: Balotas creadas con IA, redes sociales de ambas loterías todo tomado el 27 de octubre del 2025

Los sorteos de la Lotería del Tolima y la Lotería de Cundinamarca se realizaron este 1 de junio de 2026, dejando nuevos números ganadores para miles de apostadores que esperan revisar si la suerte estuvo de su lado.

Le puede interesar: No se ganó en primera pero puede ganarse una ‘plata’: Números del chance de Iván Cepeda

Como cada semana, ambos sorteos entregan premios principales y secos que son consultados por compradores en diferentes regiones del país. Por eso, si usted compró billete o fracción, revise con calma los números oficiales publicados por cada lotería.

¿Cuál fue el número ganador de la Lotería del Tolima?

De acuerdo con el resultado oficial de la Lotería del Tolima, el premio mayor del sorteo:

Número ganador:

Serie:

Además del premio mayor, la Lotería del Tolima también entregó premios secos, por lo que se recomienda revisar el plan completo de premios en los canales oficiales de la entidad.

¿Cuál fue el número ganador de la Lotería de Cundinamarca?

Por su parte, la Lotería de Cundinamarca también realizó su sorteo correspondiente a este [día], en el que el premio mayor quedó en manos del número:

Número ganador:

Serie:

Los jugadores deben tener en cuenta que, además del número principal, existen otros premios secos que podrían entregar ganancias según la fracción o billete adquirido.

¿Cómo consultar si ganó la lotería?

Para verificar si su billete fue ganador, lo más recomendable es consultar directamente los resultados publicados por los canales oficiales de la Lotería del Tolima y la Lotería de Cundinamarca. También es importante revisar número, serie y fracción, ya que estos datos son claves para confirmar cualquier premio.

En caso de resultar ganador, el comprador debe conservar el billete en buen estado y acercarse a los puntos autorizados o seguir las indicaciones oficiales de cada lotería para reclamar el premio.