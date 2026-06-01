Paula Andrea Betancur reveló su sorpresivo voto presidencial ante golpes a su empresa de belleza, ¿de quién se trata?

Paula Andrea Betancur es una de las mujeres más admiradas y bellas de la historia reciente de Colombia; una antioqueña que no solo conquistó al universo con su inolvidable participación en el certamen de belleza más importante del mundo, sino que logró consolidarse como una exitosa empresaria en el competitivo sector de la moda y el bienestar. Lejos de las pasarelas que la vieron brillar, la exreina ha construido una imagen de seriedad y compromiso social que la ubica como una voz de peso para miles de ciudadanos.

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En una reveladora entrevista concedida al programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, la empresaria no guardó prudencia y, con la compañía de su esposo, el reconocido dermatólogo Luis Miguel Zabaleta, lanzó un contundente mensaje sobre el futuro del país. “Estamos en un momento muy decisivo para Colombia y los que amamos, queremos y creemos en la patria, hacemos empresa y luchamos por estar acá. Queremos esa Colombia de colombiano alegre y emprendedor, que crezcan las pymes y las microempresas”, sentenció de manera tajante, dejando claro que su preocupación radica en la estabilidad económica nacional.

Sin filtros ni rodeos, la exreina de belleza arremetió de frente contra la actual situación del sistema de salud y la seguridad, temas que, según ella, atraviesan una crisis sin precedentes. “Estamos viviendo épocas muy difíciles. El tema de salud está muy complejo, no hay medicamentos ni atención. Es duro porque Colombia se ha caracterizado por ese respaldo y esos profesionales extraordinarios”, confesó con preocupación antes de soltar la bomba informativa sobre su elección en las urnas. Ante la pregunta directa sobre su candidato para el balotaje, Betancur fue demoledora: “Firme por la patria. Por supuesto, Abelardo”, opinión que también fue compartida por su esposo, Luis Miguel Zabaleta.

¿Cuántos hijos tiene Paula Andrea Betancur?

Paula Andrea Betancur tiene un total de cuatro hijos. De su primer matrimonio con el publicista Juan Carlos Villegas, nacieron sus tres hijos mayores: Mateo, Salomé y Simón, quienes ya son jóvenes adultos y mantienen un perfil relativamente bajo en redes sociales. Posteriormente, tras rehacer su vida junto al médico Luis Miguel Zabaleta, la exreina sorprendió al país al convertirse en madre por cuarta vez a sus 47 años con el nacimiento de la pequeña Fátima.