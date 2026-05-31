Maía envió mensaje preelectoral con canción incluida: “Somos los que no se rinden”

A pocas horas de las elecciones presidenciales en Colombia, varias figuras públicas se han sumado a la conversación digital con mensajes sobre participación, esperanza y llamado a las urnas. Una de ellas fue la cantante Maía, quien compartió un video con un tono musical y emotivo en el que invitó a los colombianos a votar con optimismo.

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La artista, que recientemente estuvo presente en espacios relacionados con la campaña de Abelardo de la Espriella, volvió a aparecer en medio del ambiente preelectoral con un mensaje cargado de energía, fe y amor por el país. Su intervención llamó la atención porque mezcló música, palabras de aliento y referencias a la patria, la libertad y Dios.

¿Qué dijo Maía antes de las elecciones?

En el video, Maía interpretó unas líneas con las que buscó transmitir un mensaje de resistencia y esperanza en medio de una jornada electoral marcada por la expectativa.

“Somos los que no se rinden, somos los que vuelven a empezar. Aunque el mundo se nos caiga, nos volvemos a levantar”, cantó la artista.

La frase rápidamente conectó con un tono que ha estado presente en varias campañas durante esta recta final: la idea de levantarse, reconstruir y votar pensando en el futuro del país. Sin mencionar directamente a un candidato en el fragmento compartido, Maía apeló a un discurso emocional, más cercano a la motivación que a la confrontación política.

La cantante también acompañó su intervención con una reflexión sobre el valor del voto y el amor por Colombia. En su mensaje, habló de votar con convicción y sin miedo, usando un lenguaje muy cercano a la fe y al sentimiento patriótico.

“Con el alma en la mano y el corazón sin miedo. Cada paso que damos lo gritamos al cielo. Por amor a la patria, a la vida, a la libertad, por amor a Dios”, afirmó Maía.

Sus palabras se suman a una jornada en la que distintos artistas, influenciadores y figuras públicas han usado sus redes sociales para invitar a participar en las urnas. En medio de una campaña altamente movida en plataformas digitales, este tipo de mensajes suelen generar conversación entre seguidores que celebran la participación de sus artistas favoritos y otros que cuestionan cuando las celebridades entran en discusiones políticas.

Maía y su presencia en la campaña de Abelardo de la Espriella

El mensaje de Maía también llamó la atención porque la artista ya había estado presente en la campaña de Abelardo de la Espriella, uno de los candidatos presidenciales que más conversación ha generado en la recta final. De la Espriella cerró parte de su campaña con una fuerte apuesta por formatos digitales, incluyendo una entrevista con Westcol que reunió a más de 250.000 espectadores en Kick, según reportó El País.

La campaña de Abelardo ha tenido un componente mediático importante, con énfasis en mensajes nacionalistas, religiosos y de seguridad. El País lo ha descrito como un candidato que se presentó como un “outsider” político, con un discurso de valores tradicionales y una estrategia orientada a movilizar votantes por fuera de los escenarios políticos convencionales.