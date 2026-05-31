Procuraduría abre investigación contra el minTrabajo, Antonio Sanguino, por presunta participación en política a favor de Cepeda

Este domingo 31 de mayo, en plenas de elecciones presidenciales, la Procuraduría abrió una investigación en contra del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presunta participación política durante la jornada electoral a favor del candidato Iván Cepeda. El hecho habría sucedido durante un discurso del funcionario en horas de la mañana al instalar la jornada electoral en Valledupar, Cesar.

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Según la Procuraduría, “el funcionario, en un momento de su discurso, indica que en la jornada se presentan varias opciones, pero resaltando que una de ellas es la que respalda un proyecto de transformación y de cambio que es el que ha liderado el presidente de la república, lo que se podría entender como una muestra de apoyo a una candidatura en concreto”.

“Solo hay una (candidatura) que respalda un proyecto de transformación y de cambio, que es el que ha liderado el Presidente de la República”, dijo el funcionario en la capital del Cesar. Estas manifestaciones, de acuerdo con la entidad, podrían constituir “una posible e indebida participación en política, específicamente en la campaña presidencial de 2026″.

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La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría revisará las grabaciones correspondientes del video y a las fuentes abiertas del hecho. “La información aportada hasta el momento permite identificar al presunto autor de los hechos que son materia de investigación, de los que se tiene una determinación inicial suficientemente precisa”, agregó la Procuraduría.

Cabe recordar que, recientemente, la Procuraduría también le abrió una investigación por presunta participación en política al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras unas declaraciones en el Tolima durante un evento institucional. “Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas”, señaló el funcionario.