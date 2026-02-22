Presentadores de ‘Día a Día’ mostraron sus paradisíacas vacaciones sin sus parejas

‘Día a Día’ es el programa matutino emblemático de Caracol Televisión, que desde su estreno en el año 2001 se ha consolidado como el compañero inseparable de los hogares colombianos. Conducido actualmente por un equipo de lujo que incluye a Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero y el carisma de Iván Lalinde, el programa ofrece una mezcla perfecta de entretenimiento, entrevistas, recetas de cocina y consejos de bienestar.

Le puede gustar: Falleció exparticipante de ‘La voz kids’ en complejo accidente de tránsito

Más allá de convertise en un trabajo los presentadores de ‘Día a día’ han logrado construir una fuerte amistad que los ha llevado a compartir varios momentos juntos y por ende, acompañarse en aquellos no tan buenos desde hace varios años.

Si bien, cada uno cuenta con diferentes compromisos y proyectos fuera de Caracol Televisión, lo cierto es que buscaron acomodar sus agendas de la mejor manera posible para así irse de viaje juntos. Los presentadores de ‘Día a día’ disfrutaron de un fin de semana en San Andrés, dejando ver varios detalles a través de sus respectivas redes sociales, donde las risas y la complicidad entre ellos termina siendo más que evidente.

Además de disfrutar de las diferentes comidas que tiene la isla, los presentadores disfrutaron de algunos paseos, el mar y otras actividades que les permitieron unirse mucho más. Lo que queda claro es que los conductores de ‘Día a día’ cuentan con una excelente relación de amistad que se sigue contruyendo a diario en medio de su trabajo en el programa de entretenimiento de Caracol Televisión.

¿Quién es el esposo de Catalina Gómez, de ‘Día a día’?

Juan Esteban Sampedro es el esposo de Catalina Gómez, la presentadora más icónica y con mayor trayectoria en ‘Día a Día’. Sampedro es una de las figuras más poderosas y respetadas detrás de cámaras en la industria televisiva colombiana, desempeñándose actualmente como el Vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión.

La pareja, que se conoció precisamente en los pasillos del canal, contrajo matrimonio en una ceremonia privada en Las Vegas en 2008 y ha consolidado uno de los hogares más estables del espectáculo junto a sus dos hijos, Emilia y Cristóbal. A través de sus redes sociales, ambos comparten frecuentemente momentos de su vida familiar y viajes, demostrando una complicidad que ha sabido equilibrar el éxito profesional de alto nivel con la calidez de su hogar.