Kimberly Reyes reveló cómo se la lleva con su exesposo

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas en la red social Instagram en la que la bella Kimberly Reyes habló al respecto, al ser cuestionada sobre la relación de amistad que sostiene junto a su exesposo.

“¿Por qué si tú tienes una amistad con tu es porque cuando él está con tus amigos tú no estás en ese combo?”, es la pregunta que le hicieron y que de inmediato la modelo no dejó de contestar aclarando ciertos puntos a su comunidad digital, y entre ellos está el que ella no motivo para mostrarlo todo en sus redes sociales. En sus palabras precisó que se vieron y compartieron duranta la noche de la Navidad, pero que debido a diferentes planes otros encuentros no se pudieron concretar.

“Primero chicos, uno acá en las redes uno no tiene que andarles demostrando como ese tipo de cosas. Tenemos una excelente relación, de hecho, el 24 nos alcanzamos a ver y nos saludamos en casa de Bemba, con mi excuñado. O sea… es que todo está normal, solamente que tenemos planes diferentes y es normal, es más he podido fácilmente estar en ese plan porque casi que me voy a Santa Marta allá a acompañarlos, pero no alcancé, finalmente estaba en Barranquilla y me tuve que devolver para acá, eso no pasa nada, eso no tiene que mostrarse aquí que uno lleve una buena relación y se lleve superbién”, confesó Kimberly Reyes.

Por otra parte, también hizo referencia al tema del momento y no es otro que el beef de Shakira a Gerard Piqué y Clara Chía Martí, con el productor argentino BZRAP, en el que precisó que Shakira aprovechó sus capacidades para defenderse, algo que según sus palabras no todos pueden lograr.

“Yo creo que todas estamos de acuerdo y podemos decir que es polémica y lo que a mí más me impresiona es que no todas las personas tienen la capacidad de utilizar el dolor y las piedras que le tiran y con eso hacer arte, y trabajar con eso y frentearle ante la sociedad, no todo el mundo puede hacer eso. Bien por ella, se lo sacó y ya”, finalizó Kimberly Reyes.