Kimberly Reyes confesó que pensó en pasar vacaciones con su ex

Kimberly Reyes es una de las mujeres más admiradas de Colombia por su talento, su carisma y su personalidad, además de dejar con la boca abierta a más de uno, ya que es innegable que su belleza es de otro mundo. A pesar de llevar años con su esposo, según lo que contó ella, tuvo planes diferentes a los de dicho hombre, por ende, terminó la relación.

Desde que ha quedado soltera, en internet se han escuchado muchos rumores sobre un posible romance con varios famosos, entre esos, el mismo James, quien supuestamente estaba interesado en ella, pues le daba like a todo lo que subía y hasta le comentaba las fotos de vez en cuando.

Sin embargo, ella hasta el momento ha estado sola y concentrada en su vida, en cuidarse y en disfrutarla. Eso sí, usuarios se han percatado que estuvo muy cerca de donde había posteado fotos su exesposo.

Kimberly Reyes confesó en sus redes sociales que casi se va de viaje con su ex

Muchos se habían enamorado de lo que tenían ellos dos, sobre todo porque parecían estar más enamorados que nunca. Pero al final el amor se acaba y parece que estaban destinados a seguir por diferentes caminos.

A pesar de eso, la situación no les impide seguir siendo amigos. Según reveló en sus redes sociales, se encontraron y hasta casi se van de vacaciones:

“Tenemos una excelente relación. De hecho, el 24 nos alcanzamos a ver, nos saludamos en casa de Bemba, con mi excuñado, o sea, es que todo está normal, solamente que tenemos planes diferentes y es normal”

“Es más, he podido fácilmente estar en ese plan porque casi que me voy pa’ Santa Marta allá a acompañarlos, pero no alcance, finalmente estaba en Barranquilla y me tenía que devolver para acá. Eso no pasa nada, que uno tenga una buena relación y se lleve super bien”