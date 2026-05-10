Este es el reemplazo de Jorge Alfredo Vargas tras su salida por acoso sexual en Caracol, ¿de quién se trata?

Jorge Alfredo Vargas, quien durante décadas fue el rostro de la confianza en los hogares colombianos, atraviesa hoy el capítulo más oscuro de su carrera tras su estrepitosa salida de Noticias Caracol y Blu Radio. El veterano periodista, que parecía inamovible en la cima del poder mediático, se encuentra en el epicentro de un terremoto reputacional debido a las graves denuncias de acoso sexual que han salido a la luz en su contra. Lo que comenzó como un legado de credibilidad intachable se ha transformado en una crisis que sacude los cimientos de la industria.

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Hace varias semanas salió a la luz una fuerte polémica en las varias periodistas de Noticias Caracol denunciaron ser víctimas de acoso sexual por parte de dos figuras importantes dentro del canal. Aunque en principio Caracol optó por no revelar los nombres con el fin de seguir adelante con las investigaciones, lo cierto es que días más tarde se confirmó que los dos implicados eran precisamente, Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, quienes días más tarde fueron despedidos del canal, al parecer, llegando a acuerdos con ambos.

¿Quién es el periodista que reemplazará a Jorge Alfredo Vargas?

Además de su rol en Noticias Caracol acompañando a María Lucía Fernández, Jorge Alfredo Vargas también hacia parte de ‘Blu Radio’, en la sección de ‘Voz populi’. Si bien, luego de su retiro, las directivas no han ocupado aquel puesto, lo cierto es que una nueva figura estaría por llegar a la emisora.

Se trata precisamente de Hernando Paniagua, quien es el nuevo director de ‘Voz populi’, el hombre asumió el mencionado cargo el pasado 4 de mayo, luego del espacio que dejó Vargas dentro de la sección de la emisora y desde su rol como panelista.

Paniagua durante varios años ha estado detrás de la estrategia digital y el crecimiento de Caracol Televisión, convirtiéndose así en el vicepresidente digital del mencionado medio de comunicación. Paniagua ha liderado la transformación del medio hacia un modelo más ágil, conectado con las audiencias jóvenes y enfocado en las tendencias que marcan la agenda diaria. Su visión no se limita solo a informar, sino a entender el ecosistema digital, logrando que el portal se consolide como un puente esencial entre la inmediatez de las redes sociales y el rigor periodístico que exige el lector contemporáneo.

Ante su llegada a ‘Blu Radio’, las palabras por parte de Paniagua no se hicieron esperar añadiendo: “Un honor estar nuevamente en este mesa, en esta casa de la que realmente nunca me fui”. En medio de sus más de 20 años siendo parte de diferentes medios de comunicación el hombre llega a darle un nuevo rumbo a la emisora, trabajando así por su crecimiento y buscando dejar atrás lo ocurrido con Jorge Alfredo Vargas.