Vanessa Pulgarin ex-Miss Universe Colombia se llevó la corona del Miss Grand All Star 2026

Vanessa Pulgarín, modelo, comunicadora en formación y líder social, representó a Colombiaen el Miss Universe 2025, certamen que se llevó a cabo en Tailandia. La antioqueña, nacida el 13 de septiembre de 1991 en Medellín, cuenta con una sólida experiencia en reinados, presencia internacional y un enfoque claro en el bienestar integral y el impacto social.

En una noche cargada de elegancia, talento y una competencia de altísimo nivel, la antioqueña fue coronada este sábado como la nueva Miss Grand All Star 2026. El certamen, que reunió a las figuras más icónicas de las competencias de belleza a nivel global, puso a prueba no solo la pasarela y el porte de las candidatas, sino también su capacidad de oratoria y su impacto social.

Pulgarín, quien ya contaba con una trayectoria reconocida tras su paso por el Miss Universe Colombia, demostró una evolución notable. Su seguridad al caminar y la elocuencia con la que respondió a las preguntas del jurado fueron los elementos clave para alzarse con la corona dorada, esto con puntuaciones previas entre 9.54. a 9.69.

Desde el inicio de la concentración, la modelo colombiana se posicionó como una de las grandes favoritas. Su estilismo, siempre impecable y moderno, sumado a una puesta en escena que fusionó el carisma con la disciplina del modelaje profesional, le permitieron destacar por encima de las representantes de otros países que, al igual que ella, buscaban este codiciado título internacional.

Más que belleza: el sello colombiano en el exterior

La victoria de Vanessa en el Miss Grand All Star 2026 no solo es un logro personal, sino un testimonio del nivel competitivo que manejan las reinas colombianas en el mundo. Pulgarín ha sabido capitalizar sus experiencias previas, logrando transformar su imagen y perfeccionar sus habilidades en una pasarela que exigía versatilidad, fuerza y mucha personalidad.

Durante la gala final, la colombiana lució un vestido de color amarillo que capturó todas las miradas, resaltando su figura y elegancia, pero fue su actitud frente a las cámaras la que terminó por convencer al jurado. Al ser nombrada como la nueva reina ante la Miss Ghana, Vanessa no pudo ocultar su emoción, agradeciendo al público que la apoyó desde Colombia y a todos sus seguidores que han seguido de cerca su evolución desde sus inicios en el modelaje.

¿Qué es el Miss Grand International?

A diferencia de los certámenes tradicionales como Miss Universo o Miss Mundo, que históricamente se han enfocado en la diplomacia, las causas sociales clásicas y un perfil de reina más sobrio, el Miss Grand International—fundado en Tailandia en 2013— destaca por ser un formato puramente enfocado en el entretenimiento y el espectáculo.

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Bajo su filosofía actual de“Entertaining the World with Beauty”(Entretener al mundo con la belleza), este concurso exige que las participantes sean auténticas artistas, creadoras de contenido einfluencers, combinando estrictamente cuatro pilares en su evaluación: Belleza, Cuerpo, Cerebro y Negocios.