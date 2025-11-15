Conozca a Vanessa Pulgarín, la Miss Colombia que ya suena como favorita para la corona de Miss Universe 2025

Vanessa Pulgarín Monsalve, modelo, comunicadora en formación y líder social, fue designada como la representante de Colombia para Miss Universe 2025, certamen que se llevará a cabo en Tailandia. La antioqueña, nacida el 13 de septiembre de 1991 en Medellín, llega al concurso más importante del mundo con una sólida experiencia en reinados, presencia internacional y un enfoque claro en el bienestar integral y el impacto social.

Criada en una familia paisa tradicional, Pulgarín creció entre Medellín y municipios aledaños, un entorno que marcó su carácter disciplinado y su cercanía con las comunidades. Actualmente cursa Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana, estudios que, asegura, le han permitido entender la responsabilidad de comunicar con propósito y generar conversación alrededor de temas como salud mental, deporte y educación.

Más allá del modelaje, Vanessa ha participado activamente en proyectos sociales enfocados en fortalecer la educación en jóvenes, promover hábitos de vida saludable y aportar a iniciativas de bienestar emocional. La modelo ha adelantado que esos serán los pilares de su preparación rumbo a Miss Universe y de su trabajo durante el año de reinado.

Su trayectoria en concursos de belleza inició hace casi una década. En 2016 fue elegida Señorita Antioquia y un año después se convirtió en Virreina Nacional en el Concurso Nacional de Belleza 2017. Su desempeño la llevó a representar al país en Miss International 2017 en Tokio, donde obtuvo reconocimiento por su preparación, desenvolvimiento escénico y disciplina.

En la industria del modelaje, Pulgarín ha sido imagen de campañas nacionales e internacionales.

Con esta nueva designación, Vanessa Pulgarín inicia oficialmente su camino hacia Miss Universe 2025, donde buscará regresar a Colombia al grupo de finalistas y consolidar una propuesta que combine belleza, preparación académica y propósito social.