Actriz del Capo reveló que está esperando su primer hijo a sus 48 años: “No podía seguir esperando al príncipe”

María Lara es una reconocida actriz y modelo colombiana, cuya versatilidad le ha permitido destacar en diversas producciones que han dejado huella en la televisión nacional.Su trayectoria incluye participaciones clave en proyectos de gran audiencia, como su inolvidable papel de Natalia Jaramillo en El Capo, producción que le brindó un importante reconocimiento a nivel internacional.

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Asimismo, formó parte del elenco de la exitosa versión colombiana de A corazón abierto, donde demostró su capacidad actoral al sumergirse en las complejas dinámicas de un drama médico de alta intensidad. Recientemente, la actriz estuvo en entrevista con ‘La Red’ del canal Caracol, en donde dio detalles de su embarazo a los 48 años.

Lejos de la narrativa tradicional, Lara decidió tomar las riendas de su destino y embarcarse en un proceso de gestación en solitario. Radicada en Estados Unidos desde hace una década, la actriz se sinceró sobre los motivos que la llevaron a postergar esta etapa hasta encontrar el momento adecuado, incluso si eso significaba renunciar a la imagen de la “familia ideal” que muchas veces se impone.

Un sueño perseguido contra todo pronóstico

Durante la entrevista, María explicó con total honestidad por qué esperó tanto tiempo para dar este paso. “¿Por qué me demoré? Porque, obviamente, yo quería encontrar una pareja, quería encontrar un esposo, tener una escena ideal, pero no encontré a esa persona con la que quisiera tener un hijo y me quisiera casar”, declaró.

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Con un toque de humor irónico, añadió: “Yo no podía seguir esperando al príncipe, sino me quedaba sin el sueño… el príncipe se vino en burro, yo no sé por dónde se vino, pero ese man no llegó”.

El proceso de convertirse en madre soltera no estuvo exento de dificultades emocionales y físicas. La actriz admitió que fue un camino desafiante y, en muchos momentos, solitario. “Verme haciéndolo sola no fue fácil; fue duro y lloré los ojos, porque no era mi escena ideal. Yo nunca me imaginé que yo iba a hacer esto sola”, confesó. Además, detalló la complejidad de llevar a cabo el procedimiento en otro país: “Estar encerrada en un hotel, dos semanas, inyectándome sola, financieramente es durísimo, pero ha sido el sueño más grande de mi vida”.

La barranquillera mantuvo el proceso en total discreción, compartiendo la noticia únicamente con su círculo familiar más cercano una vez confirmó su embarazo en diciembre de 2025. Hoy, con seis meses de gestación y con la fecha de nacimiento programada para agosto mediante cesárea, María vive con ilusión la espera de su bebé.

Pese a que su decisión la ha convertido en blanco de comentarios malintencionados en redes sociales, la actriz se mantiene firme y positiva. De hecho, ha revelado que no descarta la posibilidad de tener más hijos en el futuro. María Lara reafirma que, aunque ser madre soltera es un reto valiente, sigue manteniendo la esperanza de hallar a un compañero de vida con quien se sienta segura para construir un hogar.