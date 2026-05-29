Vidente aseguró que el Mundial 2026 será cancelado por posible pandemia

Fotografía de archivo de una vista aérea del estadio Azteca, en la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

A pocos días de que empiece el Mundial 2026, una nueva predicción comenzó a moverse con fuerza entre usuarios en redes sociales. La angeóloga Karen Caro aseguró durante una entrevista reciente que el torneo de fútbol más importante del planeta sería suspendido o cancelado antes de desarrollarse, una afirmación que rápidamente despertó comentarios entre los fanáticos del deporte.

La declaración llamó la atención porque no solo se refirió al Mundial, sino también a otros posibles acontecimientos relacionados con un nuevo virus, la Selección Colombia y las grandes figuras internacionales que suelen concentrar la mirada de los aficionados, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

¿Qué dijo Karen Caro sobre el Mundial 2026?

Durante la conversación, a Karen Caro le preguntaron si el Mundial de Fútbol podía verse afectado por algún acontecimiento extraordinario. Su respuesta fue directa.

“Sí. Se cancela el mundial de fútbol”, afirmó Caro.

Después, al profundizar sobre el momento en el que supuestamente ocurriría esta situación, agregó que el torneo alcanzaría a estar cerca de su inicio, pero no se desarrollaría como estaba previsto.

“Es como si fuera a iniciar, pero se cancela”, dijo durante la entrevista.

La afirmación fue una de las que más reacciones generó, precisamente porque el Mundial es uno de los eventos deportivos con mayor atención global y, hasta el momento, no existe un anuncio oficial que indique una cancelación o suspensión del campeonato.

¿El Mundial 2026 está cancelado?

No. Hasta ahora, FIFA mantiene el Mundial 2026 programado entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, con sedes en Canadá, México y Estados Unidos. El calendario oficial contempla el partido inaugural el 11 de junio y la final el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Además, en varias ciudades sede ya hay preparativos logísticos activos para recibir a los aficionados. En Filadelfia, por ejemplo, medios locales reportaron cierres viales y restricciones alrededor de zonas destinadas al FIFA Fan Festival, programado para coincidir con el torneo.

Por eso, editorialmente, la afirmación de Karen Caro debe entenderse como una predicción o declaración personal, no como un hecho confirmado. Hasta el momento, la información oficial disponible indica que el Mundial sigue en pie.

¿Qué dijo sobre Colombia, Messi y Cristiano Ronaldo?

La conversación también abordó escenarios deportivos en caso de que el campeonato llegara a disputarse con normalidad. Cuando le preguntaron si la Selección Colombia alcanzaría las semifinales, Karen Caro respondió negativamente.

También descartó que el torneo terminara siendo protagonizado por Cristiano Ronaldo. Luego, al hablar de Lionel Messi, negó que volviera a convertirse en una de las grandes figuras del campeonato, aunque sus respuestas estuvieron condicionadas por su idea inicial de que el Mundial no llegaría a desarrollarse de forma normal.

Estas declaraciones fueron las que terminaron impulsando la conversación digital, especialmente entre quienes siguen este tipo de predicciones y quienes, desde el fútbol, cuestionan que se hable de una posible cancelación sin respaldo oficial.