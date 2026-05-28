El lado más duro de la lista: Lorenzo reveló cómo fue decirles a varios jugadores que no irían al Mundial

Néstor Lorenzo vive uno de los momentos más importantes desde que asumió como técnico de la Selección Colombia. El entrenador argentino ya tiene en sus manos la lista de 26 jugadores que representarán al país en el Mundial de 2026, una convocatoria que, como suele pasar en estos casos, no solo generó ilusión, sino también debate por los nombres que quedaron por fuera.

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Pero detrás de cada lista mundialista hay una parte menos visible, menos celebrada y mucho más dolorosa: la conversación con los futbolistas que hicieron parte del proceso, acompañaron el camino, compitieron por un lugar y finalmente recibieron la noticia de que no estarían en la Copa del Mundo.

En entrevista con Noticias Caracol, Lorenzo explicó que ese fue precisamente el momento que venía de atravesar antes de la rueda de prensa en la que se anunció la convocatoria. Según el técnico, no estaba enojado, como algunos pudieron interpretar, sino nervioso y afectado por una situación que ningún entrenador quiere afrontar.

“Es un momento en que ningún técnico quiere afrontar, en el sentido que uno piensa en los que están y habla de los que están, pero yo venía de contarle a los que no estaban que no iban a estar y eso sí que duele”, expresó Lorenzo.

Lorenzo quiso que los jugadores se enteraran por él

El seleccionador fue claro en que tomó la decisión de hablar personalmente con ciertos jugadores para comunicarles que no harían parte del grupo mundialista. No era un trámite menor. Para varios de ellos, quedarse por fuera significaba cerrar una posibilidad que se había construido durante meses, entrenamientos, viajes, partidos y concentraciones.

Lorenzo también habló desde su propia experiencia como futbolista. Recordó que él mismo vivió situaciones similares durante su carrera y por eso entendía el impacto que puede tener una noticia de ese tamaño en un jugador profesional.

“A mí me pasó como jugador y me gustó que ciertos jugadores que acompañaron de la mejor manera en todo el proceso se enteraran por boca mía”, agregó el técnico de la Selección Colombia.

La frase deja ver una de las cargas menos comentadas del cargo. Un técnico no solo debe elegir a los mejores o a los que considera más útiles para una idea de juego. También debe asumir el costo humano de esas decisiones, especialmente cuando se trata de futbolistas que estuvieron cerca, que hicieron méritos y que, aun así, no alcanzaron a entrar en el grupo final.

La alegría del Mundial también tuvo un momento difícil

Colombia volverá a un Mundial y esa noticia tiene un peso enorme para el país. La Selección fue incluida en el Grupo G y debutará el 17 de junio contra Uzbekistán en el Estadio Azteca, antes de enfrentar a República Democrática del Congo y Portugal, de acuerdo con el reporte de El País sobre la convocatoria de los 26 jugadores de Lorenzo.

Sin embargo, el técnico quiso dejar claro que la felicidad por el regreso mundialista no borra lo complejo del proceso de selección. Por eso, además de explicar su estado emocional, pidió disculpas por el malentendido en el horario de la rueda de prensa, el cual atribuyó a un error de comunicación con la Federación.

“Pido disculpa a todos tus colegas. La verdad es que estoy feliz, contento de que vamos a volver a un Mundial y agradecido, como dije el otro día, a todo el fútbol colombiano y a Dios que nos permita estar en esta situación”, señaló.

La lista ya está, los elegidos también. Pero Lorenzo dejó sobre la mesa una realidad que muchas veces queda escondida entre titulares, debates y polémicas: para que 26 jugadores cumplan el sueño de ir al Mundial, otros tienen que recibir una de las noticias más difíciles de sus carreras.