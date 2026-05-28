Así llega Cabo Verde al Mundial 2026 buscando hacer historia en su primera participación

La Selección de Cabo Verde se alista para vivir su histórica primera participación mundialista en 2026. Tras conquistar el liderato de su grupo en las eliminatorias en África, el equipo conocido como los “Tiburones Azules” ha consolidado una identidad competitiva basada en el talento de sus futbolistas formados en ligas europeas.

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Aunque el archipiélago cuenta con una población reducida, su combinado nacional mantiene un firme protagonismo gracias a una mezcla de figuras experimentadas, como su capitán Ryan Mendes, y una nueva camada de jóvenes promesas. En la próxima cita mundialista, Cabo Verde buscará reafirmar su crecimiento frente a rivales de élite como España y Uruguay, con el objetivo de dar la sorpresa en el Grupo.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 1 de 23 (2026)

Ranking FIFA actual: Puesto 69

Fixture de Cabo Verde:

Lunes, 15 de junio 2026

11:00 a.m. | España vs. Cabo Verde - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Domingo, 21 de junio 2026

11:00 a.m. | Uruguay vs. Cabo Verde - Hard Rock Stadium, Miami

Viernes, 26 de junio 2026

7:00 p.m. | Cabo Verde vs. Arabia Saudita - NRG Stadium, Houston

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Cabo Verde para sus partidos del Mundial?

La sede de la selección de Cabo Verde está en Tampa, Florida.

1. De Atlanta a Miami: 975 kilómetros

2. De Miami a Houston: 1.555 kilómetros

Cabo Verde tendrá que viajar 2.230 kilómetros en la fase de grupos

Jugador a Seguir:

Dailon Livramento

● Edad: 25 años

● Posición: Delantero

● Equipo: Casa Pia (Portugal)

● Partidos con la selección: 19 partidos

● Goles con la selección: 5 goles

Perfil del DT:

Pedro Leitão Brito ha consolidado su trayectoria como el gran transformador del fútbol de Cabo Verde, fundamentado en una larga experiencia dentro de la estructura de su selección nacional. Como seleccionador absoluto, su mayor hito histórico es haber clasificado al país por primera vez a una Copa Mundial de la FIFA para la edición de 2026, logro que le valió ser nombrado Entrenador del Año en África en 2025.

Previamente, destacó en el fútbol local ganando el Campeonato Caboverdiano (2013) con el CS Mindelense y dirigió a otros clubes importantes como el Sporting da Praia y el Batuque FC. Su gestión se caracteriza por una evolución táctica que ha llevado a Cabo Verde a competir de igual a igual contra las potencias africanas, alcanzando los cuartos de final en la Copa Africana de Naciones 2023.