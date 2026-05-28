Arabia Saudita llega al Mundial 2026 con la esperanza de superar lo hecho en Qatar

La Selección de Arabia Saudita llega a la Copa del Mundo 2026 con la ambición de consolidarse como una potencia emergente de Asia y demostrar que el crecimiento exponencial de su liga local puede traducirse en éxito internacional. El equipo busca superar las dudas generadas en un proceso clasificatorio exigente, donde mostraron carácter para asegurar su lugar en la élite del fútbol mundial.

Le puede interesar: El lado más duro de la lista: Lorenzo reveló cómo fue decirles a varios jugadores que no irían al Mundial

Los “Hijos del Desierto” buscarán ser el equipo imprevisible que nadie quiere enfrentar en el Grupo H. Con un plantel liderado por la experiencia de figuras como Salem Al-Dawsari y el empuje de jóvenes promesas como Marwan Al-Sahafi, la exigencia para este combinado es volver a clasificar a la fase de eliminación directa.

Historia en Mundiales:

Participaciones: 7 de 23 (1994, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022, 2026)

Mejor participación: Octavos de final (1994)

Ranking FIFA actual: Puesto 61

Fixture de Arabia Saudita:

Lunes, 15 de junio 2026

5:00 p.m. | Arabia Saudita vs. Uruguay - Hard Rock Stadium, Miami

Domingo, 21 de junio 2026

11:00 a.m. | España vs. Arabia Saudita - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Viernes, 26 de junio 2026

7:00 p.m. | Cabo Verde vs. Arabia Saudita - NRG Stadium, Houston

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Arabia Saudita para sus partidos del Mundial?

La sede de la Selección de Arabia Saudita está en Austin, Texas.

1. De Miami a Atlanta: 975 kilómetros

2. De Atlanta a Houston: 1.128 kilómetros

Arabia Saudita tendrá que viajar 2.103 kilómetros en la fase de grupos

Jugador a seguir:

Salem Al-Dawsari

● Edad: 34 años

● Posición: Extremo

● Equipo: Al-Hilal FC (Arabia Saudita)

● Partidos con la selección: 104 partidos

● Goles con la selección: 25 goles

Perfil del DT:

Como seleccionador de Arabia Saudita, Georgios Donis ha asumido el reto de liderar a los “Hijos del Desierto” hacia una participación competitiva en el Mundial 2026, respaldado por su profundo conocimiento del fútbol saudí tras el sorpresivo despido del francés Hervé Renard.

Previamente, alcanzó su mayor éxito en la región con el Al-Hilal, donde conquistó la Copa del Rey de Campeones, la Copa de la Corona del Príncipe y la Supercopa de Arabia Saudita entre 2015 y 2016. Con un pasado exitoso en Europa, donde logró títulos de liga y copa con el APOEL de Nicosia en Chipre, y pasos destacados por clubes como el AEK Atenas y el Panathinaikos.