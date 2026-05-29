Sondra Macollins reveló el inesperado secreto detrás de su nombre días antes de elecciones

En plena recta presidencial, Sondra Macollins terminó dando de qué hablar no solo por sus propuestas, sino por un detalle que muchos colombianos no conocían: el origen de su nombre. La candidata contó en una entrevista con Blu Radio que su nombre está mal escrito desde el registro civil y que, en realidad, detrás de “Macollins” hay una historia familiar que mezcla raíces irlandesas, una decisión de su mamá y hasta una pianista brasileña.

La explicación llamó la atención porque, para muchos electores, “Sondra Macollins” suena como nombre y apellido. Pero ella aclaró que no es así. Según dijo, ese segundo nombre viene de su bisabuela por parte de su papá y quedó mal registrado porque fue su mamá quien hizo el trámite sin la presencia de su padre.

“Mi nombre está mal escrito, realmente es McCollie, ese es el nombre de mi bisabuela por parte de mi papá, así salió en mi registro civil, porque mi mamá fue la que me registró sin mi papá”, explicó la candidata.

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El nombre que terminó convertido en marca política

Macollins también contó que su mamá es del Tolima y que su papá es de origen irlandés, músico y abogado. Además, reveló que su nombre de pila fue inspirado en una pianista brasileña, lo que le da un origen bastante distinto al de muchos apellidos tradicionales de la política colombiana.

“Mi nombre es sonoro y como nunca he necesitado el apellido realmente, por eso salí con mis dos nombres, para hacer una ruptura con los apellidos tradicionales de abolengo político”, añadió.

Como quien dice, Sondra decidió convertir una rareza de registro en una identidad pública. No usa el nombre como simple dato curioso, sino como una forma de diferenciarse de las casas políticas que suelen presentarse con apellidos de peso, linajes electorales o estructuras partidistas históricas.

¿Quién es Sondra Macollins?

Sondra Macollins ha buscado posicionarse como una candidatura distinta dentro del tarjetón presidencial. Aparece dentro del grupo de aspirantes presidenciales que compiten en la primera vuelta de 2026, en una elección marcada por candidaturas de izquierda, derecha, centro e independientes.

Su perfil público ha estado ligado al derecho penal, a la defensa jurídica y a una narrativa de carácter fuerte. En campaña, ha intentado venderse como una mujer sin padrinos políticos tradicionales y con un discurso de orden, justicia y autoridad institucional.

En seguridad, uno de los temas más sensibles de la campaña, un análisis de Bogotá Cómo Vamos ubicó a Macollins dentro del grupo de candidaturas con propuestas más amplias en términos temáticos, junto a Claudia López, Paloma Valencia, Santiago Botero y Sergio Fajardo. El informe señala que la diferencia entre estos candidatos no está tanto en los temas que abordan, sino en el peso que le dan a cada uno.

Sus propuestas y énfasis

Sondra Macollins combina prevención y control del delito, aunque con una leve inclinación hacia el control, un punto que la acerca a otras candidaturas que quieren mostrar mano firme frente a la inseguridad.

Además, Bogotá Cómo Vamos señala que Macollins, con una tendencia similar a Sergio Fajardo, prioriza justicia y seguridad ciudadana, dando menor peso al conflicto armado y la paz.

Ese dato ayuda a entender su enfoque: más justicia, más control institucional y menos énfasis en una lectura centrada exclusivamente en el conflicto armado. Sin embargo, el informe también advierte una alerta general para varias campañas: muchas propuestas de seguridad tienen vacíos en financiación, claridad operativa y profundidad frente a reformas estructurales.

Por ahora, el nombre de Sondra Macollins ya no es solo una curiosidad de registro. En campaña, terminó convertido en parte de su relato: una candidata que dice no necesitar apellidos de abolengo para entrar en la pelea política.

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