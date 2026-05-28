La lista definitiva de candidatos presidenciales: aquí está el próximo inquilino de la Casa de Nariño

La carrera por la Casa de Nariño entra en su fase definitiva. Con un escenario electoral marcado por la diversidad de visiones y una profunda fragmentación ideológica, le contamos cuáles son las fórmulas presidenciales que se disputan el futuro de Colombia para el periodo 2026-2030. Desde la continuidad del proyecto progresista hasta la irrupción de figuras independientes y otras que representan más al establecimiento político, este es el mapa de quienes aspiran a liderar los destinos de la Nación.

(Lea más noticias sobre la campaña presidencial dando clic en: [Perfiles presidenciales] Los contrastes y las contradicciones del ‘Tigre’).

Iván Cepeda y Aída Quilcué

Pacto Histórico

Iván Cepeda Castro es un filósofo y senador desde 2010, reelegido en 2014, 2018 y 2022. Hijo de Yira Castro, una periodista, militante comunista y concejal de Bogotá en 1980. También es hijo del activista y congresista Manuel Cepeda Vargas, asesinado por paramilitares en 1994. En el Senado se convirtió en uno de los críticos más acérrimos del uribismo y denunció los vínculos entre paramilitarismo y política. Ganó la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de 2025 con más de 1,5 millones de votos y se convirtió en su candidato presidencial.

Su compañera de campaña es Aída Quilcué Vivas una líder indígena nasa del Cauca y senadora de la República. Comenzó su actividad política como promotora de salud de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (AIC) en los años noventa y luego fue autoridad local en el resguardo Piçkwe Tha Fiw. Además, fue elegida senadora en 2022 por la circunscripción especial indígena.

Proponen la continuidad del proyecto progresista del actual gobierno, pero sin desligarse del sector empresarial. Buscan garantizar una redistribución de la tierra y darles más garantías a los trabajadores, además de luchar contra la corrupción, atacar las finanzas de las estructuras criminales y defender a las víctimas del conflicto armado.

Esta fórmula presidencial cuenta con el apoyo del partido Alianza Verde, Comunes, y disidencias del Partido Liberal encabezadas por el expresidente Ernesto Samper. También se les han sumado movimientos indígenas del Cauca y el Pacífico, y múltiples movimientos sociales. Excandidatos como Juan Fernando Cristo, Clara López, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo y Camilo Romero también les dieron su apoyo en los últimos meses.

Claudia López y Leonardo Huerta

Con Claudia imparables

Claudia López Hernández nació en Bogotá en 1975. Se graduó de la carrera de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Luego, hizo una maestría en administración pública y política urbana, y se convirtió en doctora en Ciencia Política de la Universidad de Harvard.

Antes de llegar a la política electoral, fue investigadora y académica. Sus investigaciones sobre el paramilitarismo le valieron reconocimiento público. Llegó al Senado en 2014. En 2018, impulsó la Consulta Anticorrupción, que obtuvo más de 11,8 millones de votos. En octubre del 2019 se convirtió en la primera mujer alcaldesa de la historia de Bogotá. En marzo de este año ganó la Consulta de las Soluciones, en la que obtuvo más de 570.000 votos.

El segundo en esa consulta, Leonardo Huerta, se convirtió en su fórmula vicepresidencial. Es abogado de la Universidad Libre y tiene una maestría en Derecho Administrativo. Ha trabajado como defensor del Pueblo Delegado para el Derecho a la Salud y secretario de Educación de Pereira.

Entre las propuestas de López y Huerta aparecen la creación de una fiscalía antimafia para combatir a estructuras de corrupción y narcotráfico, retomar el control de las cárceles para evitar que sean focos del crimen y liderar la desclasificación del cannabis y la hoja de coca a nivel internacional. Buscan fortalecer el sistema de salud mixto y replicar las manzanas del cuidado de Bogotá a nivel nacional.

‘Con Claudia Imparables’ es el nombre del comité y movimiento ciudadano independiente con el que López consiguió el aval para su campaña presidencial. En ese camino obtuvo 1,2 millones de firmas.

Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas

Romper el Sistema

Raúl Santiago Botero Jaramillo es ingeniero agrónomo de la Escuela Agrícola Panamericana en Honduras y MBA del INCAE Business School en Costa Rica. Fundó Finsocial, una entidad financiera para profesores y pensionados del sector público y lidera SBO Lab, un ecosistema de empresas tecnológicas y financieras. Según su página web, ha fundado más de 35 empresas y ha promovido el emprendimiento desde sus organizaciones. Su experiencia laboral ha estado centrada en el sector privado y no ha ocupado cargos públicos.

Su fórmula vicepresidencial es Carlos Fernando Cuevas, un abogado santandereano e hijo de un patrullero de la Policía Nacional. Participó en la campaña del “No” al plebiscito por la paz de 2016 impulsado por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Además, fue coordinador nacional electoral de la campaña del fallecido candidato presidencial Rodolfo Hernández en 2022. Es el candidato vicepresidencial más joven de la contienda de 2026.

Como fórmula, proponen la construcción de tres megacárceles, una reforma constitucional para imponer pena de muerte para corruptos, violadores y asesinos seriales. Además, quieren implementar un plan para entregar un millón de lotes gratis con servicios y bajar a la mitad el precio de la gasolina.

‘Romper el Sistema’ no cuenta con avales ni apoyos de ningún partido político. No obstante, el movimiento Romper el Sistema reunió más de un millón de firmas ciudadanas para habilitarlos. Su estrategia es enteramente digital y de plaza, replicando el modelo Rodolfo Hernández de 2022.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo

Defensores de la Patria - Salvación Nacional

Abelardo de la Espriella Otero nació en Bogotá en 1978, aunque creció en Montería, Córdoba. Es abogado de la universidad Sergio Arboleda y especialista en Derecho Penal. Fundó la firma De la Espriella Lawyers, reconocida por llevar casos penales mediáticos.

Como abogado, De la Espriella ha tenido una amplia lista de clientes: figuras de la farándula, parapolíticos y personajes cuestionados como el cerebro de DMG, David Murcia Guzmán, y el señalado testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab. Como personaje público, conocido por defender posturas políticas de derecha y en 2025 anunció su intención de lanzarse a la Presidencia. Es un acérrimo crítico del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Su fórmula vicepresidencial es José Manuel Restrepo, un reconocido economista de la Universidad del Rosario con maestría en Economía de la London School of Economics y doctorado en Educación de la Universidad de Bath. Fue rector del CESA y de la Universidad del Rosario. Se desempeñó como ministro de Comercio y posteriormente como ministro de Hacienda en el gobierno del expresidente Iván Duque.

La fórmula propone aumentar los recursos para el sistema de salud, implementar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, fortalecer la Fuerza Pública y crear un bloque de búsqueda contra la extorsión y una primera línea de seguridad integrada por veteranos y reservistas.

La campaña cuenta con el respaldo estratégico del partido Salvación Nacional, liderado por Enrique Gómez. El movimiento, que se promocionó con la ‘lista del Tigre’, logró articular una plataforma que combina el peso institucional de Salvación Nacional con la estructura de apoyo propia de De la Espriella. Antes de conseguir ese aval, el abogado presentó cerca de 4,8 millones de firmas para inscribir su candidatura.

Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre

Coalición F.A.M.I.L.I.A. y ASI (Alianza Social Independiente)

Óscar Mauricio Lizcano Arango es abogado de la Universidad del Rosario, con maestría en Política Pública en MPA de Harvard University, maestría en Administración de Empresas. Además, se graduó como investigador académico de Massachusets Institute Of Technology - MIT.

Es hijo del excongresista Óscar Tulio Lizcano, quien estuvo secuestrado por las Farc durante más de ocho años y fue liberado en 2008. Inició su carrera como asesor público, luego fue representante a la Cámara (2006-2010), senador (2010-2022) y presidente del Senado (2016-2017), todo bajo el paraguas del Partido de la U. Fue director del DAPRE (2022-2023) y ministro TIC (2023-2025) bajo el gobierno Petro, cargo desde el que impulsó la llegada del 5G a Colombia. Lidera ahora el movimiento propio “Gente en Movimiento”.

Su fórmula, Pedro Luis de la Torre Márquez es un científico barranquillero vinculado a la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Su trayectoria académica e investigativa en ciencias médicas en enfermedades como el Alzheimer, cáncer y ceguera, esto es su principal carta de presentación, aunque no tiene base electoral propia ni figura reconocida entre el electorado general. No registra cargos políticos previos ni escándalos públicos.

Entre sus propuestas, están la creación de impuestos a los juegos de azar y las iglesias, el fortalecimiento del Gaula de la Policía y de la inteligencia de la Fuerza Pública. También proponen fortalecer la vigilancia de los recursos de la salud.

Lizcano recogió 1,8 millones de firmas para materializar su candidatura presidencial. Poco después, recibió el apoyo de la Alianza Social Independiente (ASI).

Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas

Partido Demócrata Colombiano

Miguel Uribe Londoño es un economista de la Universidad de Miami y abogado de la Universidad de Los Andes. Fue secretario económico de la Presidencia durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, senador electo en las legislativas de 1990, presidente de Proantioquia y presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao).

Su vida ha estado marcada por dos tragedias del conflicto armado, la primera fue la de su esposa, la periodista Diana Turbay Quintero, hija del expresidente Turbay, quien fue secuestrada y asesinada por el cartel de Medellín en 1991. Luego sufrió el asesinato de su hijo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un magnicidio en Bogotá a mediados del año pasado. Uribe Londoño fue precandidato del Centro Democrático, pero fue expulsado por los altos mandos del partido, que alegaron que le habría ofrecido respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, más tarde logró el aval en el Partido Demócrata Colombiano.

En la contienda lo acompaña Luisa Fernanda Villegas, administradora de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) con especialización en Mercadeo Estratégico. Fue secretaria privada del exministro de Comercio José Manuel Restrepo, directora de la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, directora comercial para Argentina, Uruguay y Paraguay en ProColombia, y asesora del Ministerio de Comercio.

Su propuesta bandera es la “Beca Miguel Uribe Turbay” para 10.000 jóvenes de excelencia académica. También plantea lanzar un paquete de créditos para evitar que los ciudadanos caigan en el ‘gota a gota’ y crear tres batallones del Ejército enfocados en zonas del Valle del Cauca como Jamundí y Buenaventura.

Sondra Macollins Garvin y Leonardo Karam

Sondra presidente 2026

Sondra Macollins Garvin nació en Santa Marta en 1974. Estudió Derecho en la Universidad Libre y es psicóloga de la Universidad del Valle. Tiene una especialización en Derecho Comparado de la St. John’s University School of Law.

Ha sido abogada de varias figuras controvertidas como David Murcia Guzmán, creador del esquema piramidal DMG, y Carlos Lehder, uno de los capos más visibles del Cartel de Medellín. Esta no será su primera apuesta en política electoral, pues en 2022 se lanzó como candidata a la Cámara de Representantes.

Su fórmula vicepresidencial es el también abogado Leonardo Karam Helo, quien cuenta con una maestría en Seguridad Pública de la Policía Nacional. Su experiencia se ha enfocado en el sector seguridad, la implementación de sistemas de videovigilancia y análisis de riesgos.

Sus propuestas se articulan en torno a una modernización del Estado colombiano. Entre otras cosas, proponen utilizar la tecnología para combatir la corrupción, respaldado por una Fuerza Pública fortalecida que garantice la soberanía territorial. Económicamente, le apuestan al sector privado como motor principal para la generación de empleo, mientras que en el ámbito social plantean la inclusión real de poblaciones vulnerables y cuidadores. Además, buscan hacer una reforma judicial integral que abarca desde la actualización normativa hasta el sistema carcelario y los procesos de resocialización.

Para dejar en firme su candidatura, Sondra Macollins presentó ante la Registraduría Nacional más de 1,1 millones de firmas.

Roy Barreras y Martha Lucía Zamora

La Fuerza

Roy Leonardo Barreras Montealegre nació en Cali en 1963. Es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Antes de consolidarse como una figura política reconocida, ejerció la medicina.

Llegó a la Cámara de Representantes en 2006 y en 2010 dio el salto al Senado. En 2012 llegó a ser presidente de esa corporación. Su actividad en el Congreso estuvo fundamentalmente centrada en defender y ayudar a diseñar la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre la extinta guerrilla de las Farc y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Tras ser embajador de Colombia en el Reino Unido durante el actual gobierno, se convirtió en precandidato presidencial y participó en una consulta con Daniel Quintero, Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres y Martha Viviana Bernal.

Su fórmula vicepresidencial es Martha Lucía Zamora, abogada de la Universidad Externado de Colombia. Ha tenido una extensa carrera en el sector público y ha trabajado en entidades como la Corte Constitucional y la Fiscalía General de la Nación. Además, fue directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado durante el gobierno Petro.

Como dupla, proponen una “institucionalidad fortalecida” basada en la eficiencia administrativa y el diálogo político. Sus propuestas se centran en la modernización del sistema de justicia para agilizar procesos, una reforma al Estado para reducir la burocracia ineficiente y la consolidación de una política de seguridad que combine el control territorial con la inversión social.

La candidatura de Barreras y Zamora tiene el aval del partido La Fuerza. Aunque Barreras ha sido cercano al presidente Gustavo Petro, lo cierto es que el primer mandatario marcó distancia de su candidatura e incluso señaló que no votó la consulta presidencial en la que él participó.

Gustavo Matamoros y Mila María Paz

Partido Ecologista Colombiano

Gustavo Matamoros tiene 71 años. Es general retirado del Ejército Nacional. Durante su paso por la Fuerza Pública se convirtió jefe del Estado Mayor Conjunto, jefe de Operaciones del Ejército, comandante de la Quinta División y de la 18 Brigada de la Octava División y jefe de Casa Militar embajadas de Colombia en China y Estados Unidos. También dirigió Indumil Instituto Nacional de Industria Militar (Indumil), entidad que se encarga de administrar el armamento de las Fuerzas Militares en Colombia. Debido a su extensa carrera militar, su foco ha estado puesto en la seguridad.

Su fórmula vicepresidencial es Mila María Paz, abogada de la Universidad Santiago de Cali y lideresa social afrodescendiente del municipio de El Charco, Nariño. Ya había tenido recorrido en otros procesos electorales y en 2022 se lanzó como candidata a la Cámara de Representantes Afrodescendientes, con el aval del consejo comunitario La Voz de los Negros. Sin embargo, no resultó electa.

En campaña, Matamoros ha manifestado un mensaje de rechazo frente a los grupos armados ilegales. Y, al igual que otros candidatos, propone acabar con la política de Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Además, propone aplicar una ley de sometimiento para que los cabecillas de distintos grupos se ciñan a las condiciones que les impone el Estado para dejar las armas.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Centro Democrático

Paloma Valencia Laserna nació en Popayán en 1978. Es abogada y filósofa de la Universidad de Los Andes e hizo una maestría en Escritura Creativa en Nueva York. Tiene un linaje largo en la política: es nieta del expresidente Guillermo León Valencia, nieta de Mario Laserna, fundador de la Universidad de los Andes, e hija del excongresista Ignacio Valencia.

Ingresó a la política de la mano de Álvaro Uribe Vélez, y llegó al Senado en 2014, donde ha permanecido hasta este año. En 2025 se impuso en la consulta presidencial interna de su partido, el Centro Democratico. Luego llegó a la Gran Consulta por Colombia y ganó con más de 3 millones de votos.

Su fórmula es Juan Daniel Oviedo, economista de la Universidad del Rosario, con dos maestrías: una en economía matemática y econometría, y la otra en estudios cuantitativos. Y tiene un doctorado en economía de la Universidad de Toulouse, Francia. Fue nombrado director y quedó segundo en las últimas elecciones de la Alcaldía de Bogotá, con lo cual se convirtió en concejal. En la Gran Consulta por Colombia de este año superó el millón de votos y también quedó segundo.

Entre sus propuestas está el desmantelamiento de la paz total de Petro para reemplazarla por un modelo de seguridad. También buscan inyectar más recursos al sistema de salud, implementar el fracking y reducir impuestos a las empresas.

La candidatura cuenta con avales y apoyos del Partido de la U, el Partido Conservador, el Partido Liberal y el MIRA. A nivel internacional, recibió el apoyo de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana, y de Luis Almagro, exsecretario de la OEA.

Sergio Fajardo y Edna Bonilla

Dignidad y Compromiso

Sergio Fajardo Valderrama nació en Medellín en 1956. Es matemático de la Universidad de los Andes y cuenta con un doctorado en Matemáticas de la Universidad de Wisconsin-Madison. Antes de su vida pública, se destacó como académico e investigador. Su gestión como alcalde de Medellín (2004-2007) y como gobernador de Antioquia (2012-2015).

Ha sido candidato presidencial en tres ocasiones, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del centro político colombiano. En esta contienda de 2026, busca capitalizar su experiencia en la administración regional para ofrecer una alternativa a la polarización.

Su fórmula vicepresidencial es Edna Cristina Bonilla, académica y experta en gestión pública. Es economista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Economía y cuenta con una amplia trayectoria en la docencia universitaria. Se desempeñó como secretaria de Educación de Bogotá durante la administración de Claudia López, donde lideró programas de acceso a la educación superior y fortalecimiento de la infraestructura escolar.

Como fórmula, proponen el conocimiento como eje de la transformación nacional. Sus propuestas se enfocan en una reforma educativa integral que garantice la calidad desde la primera infancia hasta la educación superior, la digitalización eficiente del Estado para cerrar brechas, y un modelo de desarrollo regional sostenible que fortalezca las capacidades locales. Además, defienden la protección de la institucionalidad, la lucha contra la corrupción mediante la modernización de los sistemas de control y la promoción de una política fiscal responsable.

Fajardo ha recibido el apoyo de figuras claves de su partido, como el exsenador Jorge Enrique Robledo, uno de sus principales aliados. También cuenta con el respaldo de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza y el general retirado Óscar Naranjo. Además, anunció que su ministra de Ambiente sería la rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste.