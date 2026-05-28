Lucas Arnau salió de las cenizas del Tropipop para apoyar a Abelardo de la Espriella a la Presidencia

Lucas Arnau dejó claro que no se quiere quedar por fuera de la conversación política que se está moviendo en Colombia. El cantante paisa, reconocido por temas románticos y por una carrera de varios años en la música nacional, publicó un fuerte mensaje en redes sociales en el que expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella de cara a la Presidencia.

El pronunciamiento no pasó desapercibido porque llega en un momento en el que la campaña presidencial está más caliente que nunca, especialmente entre sectores de derecha que buscan definir cuál candidatura tiene más posibilidades reales de llegar a una segunda vuelta o disputar el poder.

Arnau no mencionó directamente a todos los protagonistas de esa discusión, pero sí dejó ver su molestia con quienes, según él, siguen defendiendo una opción política que ya no tendría fuerza suficiente para competir.

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Abelardo de la Espriella (Captura de pantalla)

Lucas Arnau pidió apoyar a Abelardo de la Espriella

En su mensaje, el artista cuestionó lo que calificó como una falta de coherencia de quienes se niegan a reconocer el panorama electoral. Según escribió, el país se estaría jugando su futuro y no habría espacio para insistir en candidaturas que, desde su lectura, no lograron conectar con la ciudadanía.

“La negación de los pocos que aún defienden a 🕊️ es absurda y hasta irresponsable. ¿Acaso no se dan cuenta que nos estamos jugando el futuro de todo un país? Qué falta de coherencia tan tenaz, como si estuvieran ciegos, siguen defendiendo lo indefendible, están completamente desconectados de la realidad”, escribió.

Como quien dice, Arnau no salió con un mensaje tibio. El cantante apuntó directamente contra quienes, en su opinión, no aceptan que el escenario electoral habría cambiado y que el respaldo debería concentrarse en una candidatura con mayor viabilidad.

El artista también afirmó que esa otra campaña no tendría “los números”, ni el fervor, ni la confianza necesaria para ganar. Para él, esos errores no serían responsabilidad de terceros, sino de quienes no supieron construir una campaña capaz de ilusionar al electorado.

“El único candidato con posibilidades reales”

El punto más fuerte de su publicación llegó cuando mencionó directamente a Abelardo de la Espriella. Arnau aseguró que el abogado y candidato presidencial es, según su visión, la única opción con posibilidades reales de cambiar el rumbo del país.

“Abelardo es de lejos, el único candidato con posibilidades REALES de acabar este desastre”, afirmó.

La frase generó conversación porque confirma el respaldo público del cantante a una candidatura que ha venido ganando protagonismo en medio de una fuerte disputa dentro de la derecha colombiana. Mientras algunos sectores tradicionales mantienen su apoyo a otras figuras, De la Espriella ha logrado posicionarse como una alternativa de discurso fuerte, muy activa en redes y con un tono de confrontación directa contra el Gobierno.

La campaña se juega también en redes

El mensaje de Lucas Arnau muestra cómo la campaña presidencial ya no se mueve únicamente en plazas públicas, debates o entrevistas. También se está jugando en redes sociales, donde artistas, influenciadores y figuras de opinión terminan amplificando apoyos, críticas y llamados al voto.

En los últimos días, medios internacionales han registrado las tensiones dentro del bloque de derecha, especialmente por la irrupción de De la Espriella y los choques con sectores cercanos al uribismo. Esa disputa ha abierto una conversación sobre quién representa mejor a ese electorado y quién tiene mayor opción de pasar a la siguiente etapa electoral.

Por ahora, Lucas Arnau ya tomó partido. Su mensaje cerró con un llamado directo a reaccionar: “Despierten de una vez, que esta es la última oportunidad que tenemos”. Una frase que deja claro que, para él, el apoyo a Abelardo de la Espriella no es solo una preferencia política, sino una decisión urgente frente al momento que vive el país.