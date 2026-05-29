Periodista de Noticias Caracol fue condecorada en Bogotá y desató una ola de aplausos

El talento, la disciplina y el orgullo por las raíces siguen siendo las cartas de presentación de las figuras más queridas de la televisión colombiana. En las últimas horas, el centro de las miradas en el ámbito periodístico se lo robó por completo la reconocida y talentosa presentadora de Noticias Caracol, Daniela Pachón.

Le puede gustar: Margarita Rosa lanzó dardo en contra de Paloma Valencia y Abelardo, “Paloma de Uribe y un asesino de gatos”

Fiel al estilo frenético, cercano y emotivo que maneja en sus plataformas digitales oficiales, la comunicadora santandereana causó un verdadero revuelo y encendió los corazones de sus miles de seguidores al compartir un importantísimo logro que marca un hito dorado en su exitosa carrera profesional fuera de las pantallas.

La destacada periodista fue galardonada con una de las máximas distinciones de su región, luego de que la Casa de Santander en Bogotá decidiera conferirle de manera oficial las llaves de esta prestigiosa institución. Este reconocimiento no solo exalta su impecable labor informativa los fines de semana, sino su constante compromiso por dejar en alto el nombre de su tierra natal en la capital del país.

Rodeada de paisanos admirables, líderes regionales y colegas, la presentadora vivió un momento idílico que no dudó en inmortalizar con un profundo y sentido mensaje de agradecimiento.

“Que queden por aquí los recuerdos de un lindo momento, orgullosa de ser santandereana y rodeada de paisanos admirables”, expresó con notable emoción a través de sus redes sociales, desatando de inmediato una ola masiva de felicitaciones y comentarios cargados de buena energía por parte de los internautas.

Fiel a la berraquera que la caracteriza, Pachón aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el carácter de su gente: “Histórica y geográficamente, Santander ha demostrado que es capaz de levantarse a pesar de los obstáculos. Así somos sus hijos, y sí, hablamos fuerte; tal vez con la misma fuerza que le ponemos a lo que hacemos, honrando la tradición y la berraquera que heredamos”, sentenció con orgullo Daniela Pachón.

Lejos de las frías dinámicas del set de grabación, Daniela demostró que su acento y su empuje son su mayor motor. Al cerrar su intervención con la mítica frase de su himno regional, “siempre adelante, ni un paso atrás”, la periodista dejó en claro que este galardón es un impulso para su futuro. “Quiero seguir demostrando con mi trabajo lo mejor de nuestra identidad. Gracias”, concluyó la carismática presentadora, consolidándose como un verdadero referente de tenacidad, disciplina y amor patrio en el periodismo nacional actual.