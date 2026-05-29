Margarita Rosa lanzó dardo en contra de Paloma Valencia y Abelardo, “Paloma de Uribe y un asesino de gatos”

A muy poco de que los colombianos acudamos a las urnas para definir el rumbo del país, la contienda electoral llegó a su punto más crítico de ebullición. El ambiente político está tan calificado que las figuras del entretenimiento nacional ya dejaron a un lado la diplomacia para jugársela el todo por el todo.

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La encargada de patear el tablero digital en las últimas horas fue la eterna e inolvidable ‘Gaviota’ de la televisión colombiana, Margarita Rosa de Francisco. Fiel al estilo frenético y sin pelos en la lengua que la ha caracterizado desde sus años dorados en las telenovelas, la célebre actriz y cantante encendió las redes sociales al lanzar una demoledora advertencia que dejó fríos a todos los sectores políticos.

Radicada desde hace años en el exterior, pero siempre con el ojo puesto sobre la realidad nacional, la caleña usó sus plataformas digitales oficiales para soltar una cruda advertencia que se viralizó en cuestión de minutos.

Con una frase lapidaria que resume el desespero y la encrucijada que muchos ciudadanos sienten de cara a la primera vuelta, Margarita Rosa disparó sin anestesia: “Que no nos toque nunca elegir entre la paloma de Uribe y un asesino de gatos”, sentenció de manera radical la artista, abriendo de inmediato un debate de proporciones épicas en las plataformas digitales.

El letal dardo de la vallecaucana, que para muchos analistas digitales fue un jalón de orejas directo a la extrema polarización que vive el país, generó un tsunami de reacciones encontradas. En cuestión de segundos, su cuenta oficial se llenó de miles de comentarios, entre quienes aplaudieron su agudeza para retratar la crisis de liderazgo del país y aquellos sectores de la oposición que la criticaron fuertemente por meter la cucharada en la arena electoral en un momento tan definitivo.

¿Quién es la pareja de Margarita Rosa de Francisco?

Desde el 2009 tiene una relación con Will van der Vlugt, un director de fotografía holandés que siempre admiró su trabajo en las pantallas. Con más de 15 años de relación, ambos viven en Miami y aunque no comparten hijos, Will tiene dos herederos que mantienen una relación cerca a la actriz caleña.

Margarita compartió en varias oportunidades en sus redes que la razón por la que se despidió del país fue su relación con el holandés, y que como punto en común tienen Miami, pero siempre ha afirmado que no ha roto sus lazos con el país.

En medio de la publicación oficial a través de su cuenta de Instagram, Margarita Rosa de Francisco añadió: “…Y vivieron felices para siempre.“, agregando un corto video junto a su pareja, después de dar el sí y, por supuesto, con el ramo en sus manos. Cabe resaltar que la ceremonia se habría dado en su hogar en Miami, siendo algo íntimo, pero bastante especial para ambos.