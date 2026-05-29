Taliana Vargas confesó que tras años alejada de las pantallas estaría dispuesta a regresar a la actuación

Taliana Vargas es una reconocida actriz, presentadora y actualmente está de cerca con el trabajo social debido a su labor como primera dama de Cali, al lado de su esposo Alejandro Eder. Se hizo conocida al ser elegida Señorita Colombia 2007-2008y, posteriormente, obtuvo el título de primera finalista en Miss Universo 2008. A lo largo de su carrera, ha protagonizado exitosas telenovelas como“Chepe Fortuna”y “Rafael Orozco, el ídolo”.

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Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que apareció en pantalla, la exseñorita Colombia ha canalizado toda su energía en proyectos sociales, en su faceta como Primera Dama de Cali y, por encima de todo, en la crianza de sus hijos, Alicia y Antonio. Sin embargo, para alegría de sus miles de fanáticos, el retiro de los sets de grabación podría estar llegando a su fin.

La samaria acaparó todas las miradas al convertirse en la gran protagonista de la más reciente portada de la revista Marie Claire. En medio de una entrevista, Taliana fue cuestionada sobre la posibilidad de retomar su carrera en la actuación. Su respuesta, lejos de ser un rotundo no, encendió las alarmas de la nostalgia y la expectativa en la industria del entretenimiento nacional al mostrarse completamente abierta a un regreso.

“Sí, sí, yo creo que mis hijos están un poquito más grandes y entienden también. Hoy, por ejemplo, estaban felices de que mamá tuviera trabajo en Bogotá; cada vez ya es más fácil para ellos despegarse un poquito de mamá”, confesó la actriz, dejando en claro que el panorama familiar ha comenzado a transformarse a su favor y que la independencia de sus pequeños le abre nuevas puertas profesionales.

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A pesar de esta notable apertura hacia los libretos y las cámaras, el camino no ha estado exento de los dilemas comunes que enfrentan las madres trabajadoras. En declaraciones anteriores, Taliana ya había abordado de manera muy honesta los complejos sentimientos que le generaba el tener que ausentarse de casa por motivos laborales, desmitificando la idealización que muchas veces rodea la vida de las celebridades.

Lo que más llamó la atención de sus seguidores en su momento fue el particular origen que ella le atribuye a este proceso emocional. Para la recordada protagonista de producciones icónicas como ‘Chepe Fortuna’ y ‘Rafael Orozco, el ídolo’, la balanza no se mide únicamente en la cantidad de horas o días que pasa fuera del hogar, sino en una percepción profundamente ligada a la etapa de desarrollo que atraviesan sus pequeños.

“Si siento culpa, es por la edad”, añadió Taliana con total vulnerabilidad, haciendo referencia directa a lo cruciales que resultan los primeros años de la infancia y la alta demanda afectiva y de presencia física que esta hermosa pero compleja etapa conlleva.

Con sus hijos creciendo y asimilando mejor sus proyectos, todo parece indicar que el regreso de una de las actrices más queridas del país está cada vez más cerca de ser una realidad.