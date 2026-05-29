Esperanza Gómez reveló que pensó en retirarse de los videos para adultos por problemas de salud

Esperanza Gómez volvió a hablar de uno de los capítulos más íntimos de su vida. La actriz y empresaria colombiana compartió detalles sobre los momentos en los que pensó en abandonar su carrera, especialmente por cuenta de un fuerte problema de salud que, según relató, afecta su columna vertebral y le ha provocado dolores incapacitantes.

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Aunque durante años su nombre ha estado asociado a una carrera mediática que genera conversación en Colombia y fuera del país, esta vez Esperanza decidió hablar desde un lugar más personal, el dolor físico, el agotamiento emocional y el papel que tuvo su fallecido esposo en los momentos en los que ella contempló alejarse de la industria.

¿Por qué Esperanza Gómez pensó en retirarse?

De acuerdo con lo contado por la actriz, la posibilidad de abandonar el cine no fue una idea pasajera. Esperanza explicó que en varias oportunidades pensó en retirarse debido a los dolores que le causa un padecimiento en la columna vertebral, una condición que, según dijo, se hacía más fuerte durante algunas escenas.

La situación la llevó a preguntarse si valía la pena seguir exponiéndose física y emocionalmente a una rutina que podía resultar exigente. Sin embargo, en esos momentos apareció una figura que fue determinante para ella: su esposo, a quien llamaba cariñosamente “Nené”.

Según relató, él no solo fue su pareja, sino también una especie de refugio y motivador en los días más difíciles. Esperanza aseguró que su esposo fue una de las personas que más la impulsó a continuar, incluso cuando ella sentía que ya no podía más.

El papel de su esposo en su carrera

La actriz recordó que su esposo fue su mayor admirador y que, cuando ella hablaba de retirarse, él le pedía pensar en el público que la seguía y en las personas que disfrutaban verla en pantalla.

“Nené, es que usted sabe que yo amo sus videos y que yo me emociono y que su gente le encanta verla... piensa en su público”, recordó Esperanza sobre las palabras que él le decía cuando ella mencionaba la posibilidad de dejar su carrera.

La respuesta de ella, según contó, también estaba atravesada por la confianza y la intimidad de la relación: le decía que él podía verla todo lo que quisiera. Aun así, el mensaje de su esposo iba más allá de lo personal. Para él, su trabajo también representaba una conexión con una audiencia que la había acompañado durante años.

La historia toma un tono todavía más sensible porque Esperanza Gómez perdió a su esposo en 2025, luego de una enfermedad. Desde entonces, la actriz ha hablado en distintos espacios sobre el impacto emocional que dejó esa muerte y sobre el proceso que ha vivido para seguir adelante. De acuerdo con una cobertura reciente de Tropicana, la empresaria colombiana atravesó un momento complejo tras el fallecimiento de su pareja y ha continuado trabajando en sus proyectos personales y profesionales.

Por eso, al recordar la influencia que él tuvo en su carrera, Esperanza no solo habló de apoyo profesional, sino también de una relación en la que, según su relato, encontró compañía, admiración y una motivación constante para no renunciar en medio del dolor.

Más allá de la polémica que muchas veces rodea su nombre, la conversación dejó ver una faceta más vulnerable de Esperanza Gómez. La actriz habló de salud, de cansancio, de duelo y de la importancia que tuvo una persona cercana para sostenerla cuando pensó en abandonar su camino profesional.