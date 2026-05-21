Esperanza Gómez reveló que tuvo un romance con Jean Carlos Centeno: “Le estaba poniendo los cachos a mi exnovio”

Esperanza Gómez es una reconocida modelo, empresaria y actriz de cine para adultos colombiana, nacida en Belalcázar, Caldas. Su salto a la fama comenzó en el modelaje convencional tras ser elegida como Chica Águila a finales de la década de los 90, para después convertirse en la primera colombiana en triunfar masivamente en producciones internacionales del género porno.

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Recientemente, estuvo en entrevista con el programa radial Cómo Amaneció Bogotá, de la emisora Tropicana, allí dio detalles de su vínculo sentimental con el reconocido cantante de vallenato Jean Carlos Centeno. Fiel a su estilo sin filtros y con la naturalidad que la caracteriza, Gómez confirmó que entre los dos hubo mucho más que una simple amistad, aunque aclaró que la historia forma parte de una etapa pasada de su vida, cuando era más joven.

Según relató la actriz, el idilio nunca llegó a consolidarse como un noviazgo formal debido a la situación sentimental en la que ella se encontraba. “Es una historia de hace varios años. Nosotros nunca fuimos novios. Yo de hecho tenía novio y le estaba poniendo los cachos a mi exnovio en esa época”, confesó.

Gómez explicó que, deslumbrada por el artista, decidió ocultar la verdad al principio para poder salir con él. No obstante, el intérprete de éxitos como “Osito dormilón” cautivado por la caldense empezó a buscar una relación más seria.

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“Salimos unas cuantas veces, pero me tocó decirle porque me empezó a hacer invitaciones que yo no podía aceptar porque tenía pareja. Cuando empecé a salir con él, pues le dije mentiras de que yo no tenía novio, pero alcanzamos a hacer de todo”, relató la empresaria entre risas mientras chocaba sus manos de manera pícara.

Al ser interrogada sobre qué fue lo que la cautivó del artista colombo-venezolano para arriesgar su relación de ese entonces, Esperanza Gómez no dudó en llenar de elogios las cualidades del cantante, destacando que su talento fue el gancho principal.

“Siempre he sentido atracción por los hombres inteligentes, pero también me seduce mucho la voz en un hombre. Y él canta muy bonito, las canciones tenían un contenido romántico y era como el combo de todo”, añadió, dejando claro que cayó rendida ante el romanticismo y la potente voz que llevó a Centeno a la cúspide del género vallenato.

¿Quién era el esposo de Esperanza Gómez?

Aunque Esperanza Gómez suele mantener gran parte de su vida sentimental alejada de la exposición mediática, en varias oportunidades ha hablado del apoyo que ha recibido por parte de su esposo, con quien lleva una relación estable desde hace varios años.

La actriz ha explicado anteriormente que su pareja no pertenecia al mundo del entretenimiento y que ambos han preferido manejar su relación con bajo perfil, especialmente para proteger su privacidad frente a la atención mediática y las redes sociales.

Precisamente por esa reserva, la revelación sobre la enfermedad de su esposo sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes desconocían la difícil situación que atravesaba la fallecida pareja de la actriz.