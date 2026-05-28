Vanessa Pulgarin ex-Miss Universe Colombia, arrasa con sus altas puntuaciones del Miss Grand All Star

Vanessa Pulgarín, modelo, comunicadora en formación y líder social, representó a Colombia en el Miss Universe 2025, certamen que se llevó a cabo en Tailandia. La antioqueña, nacida el 13 de septiembre de 1991 en Medellín, cuenta con una sólida experiencia en reinados, presencia internacional y un enfoque claro en el bienestar integral y el impacto social.

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Actualmente, la paisa se encuentra participando en el prestigioso formato Miss Grand International All Stars 2026 en Bangkok, Tailandia, donde ha dejado claro que su objetivo no es solo competir, sino llevarse el título absoluto.Desde el inicio de la competencia, ha pisado fuerte y se ha convertido en el centro de atención del jurado calificador.

Tras completarse los esperados desfiles preliminares, Pulgarín se ha posicionado en la cima de la tabla general gracias a sus impresionantes calificaciones en las rondas más difíciles y temidas por las candidatas: el desfile en traje de baño y la evaluación sin una sola gota de maquillaje.

El desempeño de Vanessa no solo ha encendido las redes sociales, sino que ha dejado registros numéricos sobresalientes por parte del exigente jurado calificador. En el denominado “Bare-Face Challenge” (el reto de rostro lavado), donde las participantes deben mostrar su belleza e impacto completamente al natural y sin filtros, la colombiana obtuvo una de las puntuaciones más altas de la jornada, alcanzando un notable 9.54.

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A esto se sumó su magistral aparición en la competencia de traje de baño. Con una pasarela caracterizada por la fuerza, la elegancia y ese “tumbao” latino que tanto busca la organización liderada por Nawat Itsaragrisil, Pulgarín logró promediar un espectacular 9.69, ubicándose oficialmente a la cabeza del grupo de 56 celebridades internacionales que disputan el título.

El éxito de la paisa en este formato de estrellas no es una coincidencia. Su evolución física e intelectual tras su paso por Miss Universo le han otorgado una madurez escénica que pocas delegadas logran igualar. Así, Vanessa Pulgarín avanza firme de cara a la gran gala final que se celebrará este sábado 30 de mayo.

¿Qué es el Miss Grand International?

A diferencia de los certámenes tradicionales como Miss Universo o Miss Mundo, que históricamente se han enfocado en la diplomacia, las causas sociales clásicas y un perfil de reina más sobrio, el Miss Grand International—fundado en Tailandia en 2013— destaca por ser un formato puramente enfocado en el entretenimiento y el espectáculo.

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Bajo su filosofía actual de“Entertaining the World with Beauty”(Entretener al mundo con la belleza), este concurso exige que las participantes sean auténticas artistas, creadoras de contenido einfluencers, combinando estrictamente cuatro pilares en su evaluación: Belleza, Cuerpo, Cerebro y Negocios.

Además de llevar un mensaje global enfocado en la paz y el rechazo a la violencia, lo que realmente lo distancia del resto de los reinados es su altísimo nivel de exigencia en pasarelas sumamente enérgicas, modernas y arriesgadas, complementadas con retos extremos como los desfiles preliminares en traje de baño y por completo a “cara lavada”.