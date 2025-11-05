Candidata a Miss Mundo Chile sorprendió en el concurso al cantar death metal

El certamen Miss Mundo Chile 2025 ha capturado la atención mediática internacional, el foco está en una candidata que redefinió por completo el concepto de “talento”: Ignacia Fernández, representante de Las Condes. Mientras la competencia avanza hacia final programada para el próximo domingo 9 de noviembre, la modelo ha asegurado su lugar entre las 20 finalistas al desafiar lo que se espera tradicionalmente de una candidata.

Puede leer: Así lucía Vanessa Pulgarín antes de convertirse en Miss Universe Colombia 2025

Su presentación en la semifinal, transmitida el 2 de noviembre, no incluyó el habitual canto pop o baile clásico, sino la poderosa y gutural voz que la consagra como vocalista de death metal, inyectando una dosis de autenticidad y audacia nunca antes vista en la pasarelas.

A pesar de que este género suele estar alejado del mundo de los certámenes de belleza, Fernandez de 27 años mostró este particular talento, dejando sorprendidos no solo al público de su país, sino también el resto del mundo. El video de la presentación se hizo rápidamente viral en redes sociales, por lo que la candidata ha llamado toda la atención.

¿Quién es Ignacia Fernández aspirante a Miss Mundo Chile?

Ignacia Fernández es modelo hace algún tiempo, siendo parte del Elite Model Chile, pero el mundo de la belleza no es su única profesión, pues también es vocalista y cofundadora de Decessus, una banda chilena de metalcore formada en el año 2020.

Le puede interesar: ¿Miss Universo sancionará a Nawat Itsaragrisil tras agredir a Fátima Bosch?

El grupo de la modelo chilena cuenta con un guitarrista y un baterista, además de que se encuentran trabajando en su álbum debut. Por supuesto este factor ha logrado captar un nuevo público que estará al tanto del reality.

A la par se esta llevando el Miss Universe Tailandia en el ya se generó una polémica en torno al conductor tailandés Nawat Itsaragrisil, quien interrumpió la ceremonia previa para agredir verbalmente a la representante de México, Fátima Bosch.