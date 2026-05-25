Giovanni Celis, director de Red+ Noticias, sale de su cargo tras señalamientos de acoso en su contra

En la tarde de este lunes 25 de mayo, Red + Noticias confirmó que tomó la decisión de “separar temporalmente de su cargo” al director del noticiero, Giovanni Celis, tras los señalamientos de presunto acoso que se hicieron públicos en los últimos días.

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“Esta decisión responde al compromiso de la organización con la protección de las personas, el respeto por el debido proceso y la garantía de un entorno laboral digno, seguro y respetuoso, en consonancia con los principios rectores de sus protocolos laborales”, advirtió el medio de comunicación en un comunicado de prensa publicado en las últimas horas.

Asimismo, indicaron que seguirán colaborando con el Ministerio de Trabajo y aplicando estrictamente sus mecanismos para prevenir y atender casos de acoso con el fin de proteger los derechos de sus colaboradores.

“El canal rechaza de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad, la integridad y los derechos de las personas que colaboran en Red + Noticias“, concluyó el medio de comunicación en su pronunciamiento.

Testimonios señalan a Celis de presuntos casos de acoso

La salida de Celis de su cargo se da poco después de una serie de visitas de inspección que adelantó el Ministerio de Trabajo en varios medios de comunicación televisivos del país. Estas diligencias se dieron después de la ola de denuncias de acoso sexual que se presentaron en Noticias Caracol y que provocaron la salida de dos de sus periodistas más reconocidos: Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.

Tras la visita que el Ministerio de Trabajo le hizo a Red+ Noticias, la revista Raya publicó varios testimonios que dan cuenta de presuntos casos de acoso que salpican a Giovanni Celis, ahora exdirector del noticiero.

“En al menos cuatro ocasiones, él simulaba un descuido cuando me saludaba y me dio varios besos directamente en la boca. La primera vez lo vi como un error, pero luego me di cuenta de que se volvía algo habitual, y lo único que hacía él era minimizar su acción con risas”, aseguró una de las fuentes citadas por el medio de comunicación.

Estas revelaciones produjeron una ola de indignación y varias periodistas que han acompañado el proceso de otras denunciantes exigieron respuestas de parte del medio de comunicación.

“Hay nuevas denuncias de acoso sexual y laboral. Esperando comunicado oficial de @ClaroColombia @RedMasNoticias @RedMasTv . Es deber y compromiso con sus posibles víctimas: las que siguen allí y las que se fueron”, manifestó la periodista Juanita Gómez, quien ha sido una férrea defensora de las víctimas de acoso sexual en medios de comunicación.