Melissa Martínez respondió a los rumores que la vinculan con Altafulla y el Tino Asprilla: “¿Ustedes no tienen amigos?”

La vida sentimental de Melissa Martínez volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, aunque esta vez no por una confirmación de la periodista deportiva, sino por las interpretaciones que varios internautas hicieron a partir de algunos videos y publicaciones recientes.

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Desde su separación de Matías Mier, en 2022, muchos seguidores han estado pendientes de cada movimiento de la presentadora, especialmente cuando aparece acompañada o cuando comparte contenidos que, para algunos, podrían dar pistas sobre una nueva relación. Sin embargo, Melissa ha sido clara en varias oportunidades al mantener en privado todo lo relacionado con su vida personal.

Hace unos meses, por ejemplo, la comunicadora publicó una imagen junto a un hombre al que no le mostró el rostro, lo que despertó todo tipo de preguntas entre sus seguidores. Aun así, nunca se conoció su identidad ni tampoco hubo una confirmación pública de que se tratara de una pareja sentimental.

¿Por qué relacionaron a Melissa Martínez con Altafulla y el Tino Asprilla?

En las últimas semanas, el nombre de Melissa volvió a sonar con fuerza por dos supuestos vínculos que los usuarios empezaron a comentar en redes, uno con Altafulla, ganador de La casa de los famosos, y otro con el exfutbolista Faustino ‘el Tino’ Asprilla.

Todo comenzó porque la periodista apareció en un video usando una canción del cantante barranquillero. Para algunos seguidores, ese simple gesto fue suficiente para empezar a hablar de una posible cercanía entre ambos. A eso se sumó que también se le vio en un video con el Tino Asprilla, lo que terminó alimentando aún más los comentarios.

Como suele pasar en redes, las teorías no tardaron en aparecer. Algunos usuarios le escribieron mensajes como: “estos dos se deberían ennoviar”, “para cuándo lo van a hacer oficial”, “Meli y Altafulla como que aguantan un cuadre”, “¿nos montamos en el barco?” y “sean novios ya”.

¿Qué dijo Melissa Martínez sobre los rumores?

Lejos de molestarse, Melissa decidió responder con humor y dejó claro que no todo vínculo entre dos personas tiene que convertirse en una historia romántica. Tras leer los comentarios, la periodista se pronunció entre risas y lanzó una frase que terminó cerrando la discusión, al menos por ahora.

“Dios, entonces qué pasará, ¿me quedaré con el rubio o con el moreno?, ¿con el veterano o con el pollo?”, dijo Melissa, antes de agregar: “¿Ustedes no tienen amigos?”.

La conversación no terminó ahí. El Tino Asprilla también se sumó al tono relajado del momento y comentó: “Ojo Meli, la voz del pueblo es”, frase que provocó más reacciones entre los seguidores de la periodista.

Entre los mensajes que recibió Melissa se leyeron comentarios como “te mereces todo lo mejor de este mundo”, “quédate con los dos”, “queremos team Melifulla”, “Altafulla se merece una reina como tú” y “así comienzan los chismes”. Otros usuarios, en cambio, destacaron que la química entre ella y Altafulla podía ser simplemente una amistad marcada por el humor, la espontaneidad y el ambiente costeño que ambos comparten.

Por ahora, Melissa no ha confirmado ninguna relación sentimental y su respuesta parece ir justamente en la dirección contraria: ponerle pausa a las especulaciones y recordar que también existen los amigos. Aun así, si algo dejó claro este episodio es que sus seguidores siguen atentos a cada aparición pública de la periodista, incluso cuando ella solo está compartiendo momentos cotidianos o disfrutando de su círculo cercano.