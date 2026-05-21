“De eso se trata”, Melissa Martínez le respondió directamente a televidente que la tildó de apática

Melissa Martínez, panelista de ESPN, no fue ajena a las críticas y le salió al paso a los reproches de una televidente que la tildó de apática y hasta de ser una persona fastidiosa.

Todo se dio en las redes sociales en donde una usuaria, denominada Adriana Gómez, apuntó de manera directa contra la periodista de la que dijo: “Melissa Martínez en #BalonDivido No sabe sumar o su Apatía con los equipos colombianos que no son su Junior, es impresentable... Lleven a @ESPNColombia panelistas profesionales, no siempre esas personas tan fastidiosas”.

Lejos de dejar pasar el reproche, la periodista salió a responderle de manera directa a la mujer, señalando que de eso se trata.

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“Hola, querida. Me alegra que hayas tenido tanta atención e interacción con tu mensaje. No entendí a qué hacías referencia, ya que no lo mencionaste, pero en todo caso, de eso se trata el panel: de opiniones y distintos puntos de vista”, sentenció.

La inesperada respuesta de Melissa Martínez ante el reproche que le hicieron no dejó de sorprender a muchos y cayeron varios comentarios, algunos sugiriendo no hacer caso a esos señalamientos, mientras que otros no fueron nada amables con ella.