Carolina Cruz se ausentó de ‘Día a Día’ por una emotiva razón: el orgullo de la presentadora

Carolina Cruz con el paso de los años se ha convertido en una de las figuras más destacadas del entretenimiento en Colombia, destacándose como presentadora, empresaria y modelo. Sin embargo, en el año 2022 y luego de cumplir uno de sus más grandes sueños como lo fue convertirse en madre, confirmó su separación con el actor Lincoln Palomeque después de varios años juntos.

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Por estos días, la presentadora ha estado ausente del matutino Día a Día por una especial razón, Carolina se tomó un breve descanso de sus labores profesionales para cumplir con un compromiso familiar de alto impacto emocional: el grado de su sobrina, Gabriela.

La presentadora decidió viajar hasta Miami, Estados Unidos, para ser testigo de primera mano del cierre de un ciclo académico fundamental para Gabriela Cruz. Lejos de las cámaras del set y del ajetreo de la capital colombiana, la comunicadora se dejó ver en sus redes sociales disfrutando de una faceta mucho más íntima y familiar, rodeada de sus seres queridos en un ambiente de celebración y orgullo.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula millones de seguidores, Cruz publicó una serie de fotografías que capturan la esencia de esta unión familiar. Acompañando las imágenes, la presentadora dedicó unas palabras, destacando la resiliencia y el apoyo incondicional que caracteriza a su núcleo más cercano.

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“Y aquí vamos, de la mano, unidos por el amor y el respeto que nos hemos tenido siempre como familia. Hemos pasado por tantas cosas, hemos logrado fortalecernos y amarnos cada día más”, escribió la también empresaria, dejando claro que, para ella, la familia es el motor que impulsa cada uno de sus proyectos.

El motivo de la celebración no era menor. Según relató la presentadora, Gabriela no solo culminó su etapa escolar, sino que lo hizo por lo alto: “Gracias DIOS por dejarnos disfrutar juntos este logro de @gabycruzzafra: terminar su colegio llena de honores, adelantada por su buen rendimiento y con el deseo y la convicción de empezar un nuevo camino llena de ilusiones”.

La publicación de Carolina Cruz no solo sirvió para homenajear a su sobrina, sino también para reconocer la labor de sus allegados. Con un mensaje lleno de gratitud, extendió sus felicitaciones a quienes han sido su pilar en este proceso, calificando el momento como una muestra de lo que significa ser un grupo unido. “Felicitaciones Martiya, Emiliano y Nene por este logro familiar, ustedes son un ejemplo de familia unida y poderosa. Te amamos, mi amor, y estamos muy, pero muy orgullosos de ti”, concluyó.