“Ha sido de los momentos más duros”: Carlos Calero confiesa que su esposa, Paulina Ceballos, sigue en tratamiento

En Colombia hay figuras de la televisión que por años ha ido acompañando los hogares del país, uno de ellos es Carlos Calero, el barranquillero de 56 años que aún sigue conquistando el corazón de más de una.El periodista es reconocido por su larga trayectoria en la televisión colombiana, pero también ha mostrado su talento en la música, pues siempre que tiene la oportunidad demuestra su gusto por este ámbito.

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El reconocido presentador abrió su corazón en una entrevista concedida a la emisora La Kalle, donde compartió detalles actualizados sobre el estado de salud de su esposa y mánager, Paulina Ceballos. En un diálogo marcado por la fe y la resiliencia, el barranquillero reveló que, aunque la situación marcha por buen camino, Paulina continúa bajo estricto cuidado médico tras haber atravesado una de las etapas más complejas de sus vidas a raíz de una dura enfermedad.

La pareja, que se ha consolidado como una de las más estables y queridas de la farándula nacional, sorprendió a sus seguidores hace un tiempo al hacer público el diagnóstico de cáncer de seno de Paulina. Desde ese momento, las redes sociales de ambos se convirtieron en un altar de oración y un reflejo de resiliencia. Un año y medio después de iniciar este complejo proceso médico, Calero trajo un parte de tranquilidad para los que han estado pendientes de su evolución.

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“Mi esposa bien, súper, ahí vamos, confiando en Dios que ahorita todo está bien”, expresó el presentador con una sonrisa de alivio durante la entrevista. Sin ocultar la realidad de lo que implica una enfermedad de este tipo, el barranquillero aclaró que el proceso aún no ha terminado, pero que el panorama actual es sumamente alentador: “Sigue en tratamiento pero está muy estable, animada (...) Ha sido uno de los momentos más duros, sí, indudablemente, empezamos esta travesía hace año y medio con Pau, pero podemos decir con seguridad que gracias a Dios está bien”.

Para Carlos Calero y sus hijos, el diagnóstico de Paulina transformó por completo las prioridades del hogar, volcando todos sus esfuerzos en rodearla de amor y apoyo incondicional durante las quimioterapias y los procedimientos requeridos. La entereza con la que Ceballos atravesó la pérdida de su cabello y los duros efectos secundarios del tratamiento ha sido, según el propio presentador, el motor que ha mantenido en pie a toda la familia.

¿A qué se dedica la esposa de Carlos Calero de Caracol?

Aunque no está en los sets ni frente a las cámaras, la vida laboral de Paulina Ceballos gira alrededor del mundo del entretenimiento con su empresa ‘Paulina Ceballos Talent Management’, enfocada en el manejo de talentos y creadores de contenido para campañas publicitarias. Es tal el éxito de esta compañía que con sus servicios ha logrado acoger a más de 1.800 clientes, presentando como característica principal el brindar “experiencias memorables a través del marketing digital disruptivo”, como lo indican en la web.