Diego Guauque volvió a sus redes sociales tras ser hospitalizado por delicada razón: “Estoy en casa, estoy sano”

Diego Guauque es un reconocido periodista y reportero colombiano, ampliamente admirado por su trayectoria en el programa de investigación periodística Séptimo Día. A lo largo de su carrera, se ha destacado por su estilo incisivo y su labor social, exponiendo casos de corrupción, estafas y problemáticas ciudadanas que han marcado la agenda mediática del país.

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Más allá de su faceta profesional, Guauque se convirtió en un referente de resiliencia y esperanza para miles de personas tras documentar públicamente su proceso de lucha contra un sarcoma abdominal, un desafío de salud que enfrentó con transparencia y valentía, compartiendo su experiencia para inspirar a otros pacientes oncológicos en Colombia.

No obstante, el periodista volvió a estar hospitalizado por 5 días, lo qu el lo llevó a hacer toda una reflexión sobre las consecuencias de la sobrecarga: “Hoy, desde una cama de hospital, vuelvo a entender algo que tantas veces olvidamos en medio del afán, el trabajo y las preocupaciones: sin salud, absolutamente nada más importa”.

El exintegrante de Séptimo Día hizo una autocrítica sobre cómo, en muchas ocasiones, los profesionales y figuras públicas tienden a descuidar su bienestar en pro de la productividad. Según relató, uno suele posponer el descanso y restarle importancia a las advertencias de salud, creyendo erróneamente que “siempre habrá tiempo”, hasta que una crisis personal obliga a detenerse por completo.

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En el mensaje, Guauque fue enfático al aclarar cuál es el estado actual de su salud para evitar especulaciones entre su audiencia: “Esta hospitalización no está relacionada con el cáncer, seguramente sí es una consecuencia de aquellas batallas tan duras que hace unos años me tocó enfrentar para seguir vivo”.

Diego Guauque regresó a su hogar tras hospitalización

El periodista apareció en sus redes sociales, indicando que esta de vuelta en su hogar, sano, feliz y fuerte con un video en el que habla del triangulo de la salvación, el cual suele usar con su esposa en sus conferencias. Con este elemento, Guauque agradece desde el ámbito espiritual, a su familia pero también a sus seguidores, siendo ese punto invisible en el triángulo:

“De verdad muchas gracias a todas las personas que oraron, que me expresaron sus buenos deseos, que me escribieron o que estuvieron pendiente de mi salud y que me enviaron fuerza en estos días difíciles, Por eso quiero darles un parte de tranquilidad: estoy en casa, estoy sano, después de la urgencia médica superada", comentó.