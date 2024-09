A Margarita Rosa de Francisco no la rebajan de “morronga” por polémico mensaje a antiuribistas

En los últimos días, la presentadora y afamada actriz vallecaucana, Margarita Rosa de Francisco, ha estado enfrascada en varios debates digitales, por las palabras que emitió en contra de la candidata a la presidencia de Colombia, María Fernanda Cabal, y la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila. Pero, a pesar de que estas aguas se calmaron, quien fuera la ‘host’ de ‘El Desafío’ de Caracol, volvió a mover la marea al mandarle un mensaje a los opositores de Álvaro Uribe Vélez.

“Mis paisanas María Fernanda y Vicky son dos mujeres con mucho carácter, muy astutas y capaces (no puedo evitar sentir familiaridad con ellas), pero carecen de refinamiento intelectual y sabiduría, o al menos, no lo muestran. No plantean nada. Su agencia se posiciona desde la negación, la descalificación, la reproducción patriarcal de la posesión del poder intimidador”, con estas palabras De Francisco planteó como serán sus pensamientos para la nuevas campañas electorales que se vienen, aunque también apeló a la cautela luego de que Dávila le contestara:

“Margarita, yo tampoco puedo “evitar sentir familiaridad contigo”. Te veía de niña en la televisión. Una actriz excepcional. No entiendo por qué te gustan los ladrones, los corruptos, los ineptos, y los politiqueros. De eso está lleno el Gobierno Petro, que apoyas”.

Pero esta actitud apaciguante y comprensiva solo le duró unos días a Margarita Rosa, ya que emitió un duro mensaje dirigido para aquellos que no están de acuerdo con los planteamientos políticos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a pesar de que estos se consideren de derecha. “La derecha antiuribista es la que más daño hace”, expresó en su cuenta de ‘X’ donde acumula 2,5 millones de seguidores, palabras a las que muchos internautas reaccionaron.

“La izquierda, en cualquier presentación, no sirve”, “La izquierda petrista es ciega y tiene un ala radical y fanática”, “Lo que hace daño es la gente morronga y solapada como uested”, “Los dos extremos hacen mucho daño”, y “Es preferible eso a ser tibio”, fueron algunas de las reacciones.