Luisa Fernanda W se borró tatuaje que tenía con Legarda: “era el momento”

La influencer compartió una foto en sus redes y despertó el recuerdo de su antigua pareja. / Foto: Instagram - Tomadas el 7 de octubre de 2024.

Luisa Fernanda W es un reconocida influencer paisa, quien lleva años en el ámbito digital, iniciando en YouTube y luego trasladándose a las diferentes redes sociales. Actualmente, Luisa muestra un contenido enfocando en su estilo de vida, resaltando la moda y su rol como madre, pues junto a Pipe Bueno, han conformado una ejemplar familia.

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Una de las polémicas o críticas más fuertes que ha recibido fue por el el fallecimiento de su expareja, el artista venezolano, Legarda. Cabe resaltar, falleció en 2019, luego de recibir una bala en su cráneo mientras que se transportaba en un Uber, el hecho habría tenido que ver con un hurto, siendo la víctima de este suceso que conmocionó a los colombianos.

Posteriormente, sus amigos y según reveló Luisa, la Alcaldía de Medellín se encargaron de organizar un homenaje que estuvo acompañado por la música, en donde la influencer se quebró, pero también interpretó una canción hacia él, lo que hizo que fuera duramente criticada.

“La realidad es que quienes organizaron todo fueron los de la Alcaldía de Medellín; nos apoyaron en todo y, obviamente, el homenaje fue sin ánimo de lucro. Sin embargo, hubo mucha gente que distorsionó la información. Fabio se le hizo un homenaje con mucho amor y respeto”, expresó la influencer en el marco del fallecimiento de Yeison Jiménez.

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Luisa Fernanda le dio el adiós definitivo a Legarda

Después de 7 años de la muerte del artista, la influencer que ha enfocado su contenido al estilo de vida y que se encuentra en su etapa más familiar, con sus dos hijos y su prometido, Pipe Bueno, decidió quitarse los tatuajes que tenía. La influencer que contaba con un gran número de tatuajes mostró detalles, indicando:

“Cerrar esta etapa y despedirme de algunos tatuajes me generó mucha nostalgia, pero en mi corazón sabía que era momento de hacerlo. Como les conté, voy a borrarme casi todos, Los del cuello prefiero dejarlos para otras sesiones”.

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Para Luisa, esta decisión va mucho más allá de la estética: “No es solo por las decisiones que tomé en el pasado, también es un proceso espiritual para mí. La verdad le pedí a Dios mucha sabiduría y discernimiento para tomar esta decisión.” El detalle que más llamó la atención es que en este proceso también se despidió del tatuaje que tenía con su expareja y no faltaron los mismos comentarios en donde critican a Luisa por el duelo que tuvo vivir.