Luisa Fernanda W habló de qué pasaría con sus hijos y negocios si se llega a separar de Pipe Bueno

Luisa Fernanda W es un reconocida influencer paisa, quien lleva años en el ámbito digital, iniciando en YouTube y luego trasladándose a las diferentes redes sociales. Actualmente, Luisa muestra un contenido enfocando en su estilo de vida, resaltando la moda y su rol como madre, pues junto a Pipe Bueno, han conformado una ejemplar familia.

Con el artista popular no solo tienen a sus hijos, sino que como pareja también han construido una variedad de negocios, dentro del ámbito empresarial como en la música. No obstante, en una reciente entrevista con el podcast “El Primer Paso”, la influencer reveló que ha contemplado que pasaría con su vida, en caso de ponerle fin a su relación con Pipe Bueno y reveló cómo es llevar la relación y a la par los negocios.

“Entonces, una cosa es los negocios y otra cosa muy distinta es nuestra relación. Algo que tenemos muy claro es que si el día de mañana nosotros dos nos separamos por alguna razón, pues lo cancelo y no. Pero si eso llegara a pasar, se van a ver afectados porque es que realmente, Pipe y yo hemos pasado por momentos difíciles."

Luisa Fernanda W confesó que haría en caso de verle mensajes de comprometedores a Pipe Bueno

A través de sus historias, Luisa abrió un espacio para interactuar con sus seguidores, recibiendo bastantes preguntas, en una de ellas le plantearon una situación hipotética, pues querían saber que haría en el caso de descubrirle mensajes comprometedores a Pipe Bueno a lo que ella respondió:

“Está repuesta es muy personal, no me funen...Mira. claro que me dolería, soy humana. Pero hoy en día, yo, Luisa, no terminaría una relación solo por eso, a menos que exista una infidelidad distinta, de otro nivel”

Para después indicar que primero hablaría con él, con la máxima sinceridad y sin dramas: “Si veo que tiene el deseo de estar con otra persona, le diría: hazlo tranquilo, porque yo jamás amarraría a un hombre. Yo todos los días me repito algo: quiero vivir en libertad, y eso también aplica al amor”, expresó Luisa.

Luisa finalizó con que si llegara haber una infidelidad de otra magnitud si le diría adiós a la relación y se dedicaría a sanar, sin cerrarse a la oportunidad de conseguir otro novio.