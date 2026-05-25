Claudia Bahamón presumió a su nuevo amor en medio de la naturaleza, ¿de quién se trata?

La carismática presentadora de ‘MasterChef Celebrity’, Claudia Bahamón, volvió a encender las redes sociales y a derretir de ternura a sus millones de seguidores. Fiel a su estilo fresco y conectado con el medio ambiente, la huilense compartió en sus plataformas digitales una serie de historias que dejaron a más de uno con la boca abierta. Lejos de los sets de grabación y de la tensión culinaria del 'reality’, la modelo se mostró realizando una caminata al aire libre, un plan perfecto para recargar energías, pero lo que realmente se robó el show no fue el hermoso paisaje, sino la compañía.

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Bahamón aprovechó el espacio natural para presumir abiertamente a su nuevo novio, Andrés Godoy. La pareja demostró que su relación va viento en popa. Aunque la presentadora suele mantener un perfil bastante reservado con su vida privada bajo el ojo público, esta vez no se aguantó las ganas de gritarle al mundo lo enamorada que está, desatando una ola de comentarios y felicitaciones por parte de sus fanáticos, quienes celebran verla tan plena y dichosa en esta nueva etapa sentimental.

¿Quién es el novio de Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity’?

Luego del inicio de la décima temporada de ‘MasterChef Celebrity’ los rumores han estado más que presentes por la aparición de quien sería el novio de Claudia en medio de las grabaciones del ‘reality’ de cocina, sin embargo, hasta aquel momento se desconocía su identidad. Durante la transmisión del programa ‘La Corona TV’ Ariel Osorio rompió el silencio y aseguró que el novio de Claudia Bahamón es Andrés Godoy, hermana de la actriz Estefanía Godoy, abogado, separado e incluso antes de ser pareja de la presentadora habría tenido una relación con Andrea Guerrero

¿Quién es el exesposo de Claudia Bahamón?

El nuevo romance de Claudia Bahamón surge tiempo después de que se conociera su separación del reconocido director de cine y productor colombiano Simón Brand. La expareja conformó uno de los matrimonios más estables y admirados de la farándula nacional durante casi dos décadas, estableciendo su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos, y trayendo al mundo a sus dos hijos, Samuel y Luca.

Simón Brand es una de las mentes creativas más respetadas en la industria audiovisual del continente. Ha estado detrás de la dirección de exitosas películas como ‘Paraíso Travel’ y ‘Mentes en blanco’, además de dirigir videos musicales para grandes estrellas internacionales de la música latina como Shakira, Juanes, Ricky Martin y Chayanne. De hecho, fue precisamente durante la grabación de un video musical a principios de los años 2000 donde la chispa del amor surgió entre él y Claudia. A pesar de haber tomado caminos diferentes en los mejores términos, ambos siguen unidos por el bienestar de sus hijos, mientras avanzan con éxito en sus nuevos proyectos de vida.